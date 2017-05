El Rojo sacó adelante un partido complicado ante Old Resian y trepó a la cima

El oficio... El oficio. Vaya valor, si se pretende pelear por el título. Provincial lo tiene. Lo sabe. Y lo utilizó ayer para sacar adelante un partido durísimo con Old Resian que se cerró en victoria de 1 a 0 con gol de Paula Montoya y que le permitió subirse a la cima del torneo femenino de primera división de damas de la Asociación de Hockey del Litoral. Un oficio que quizás le esté faltando a Duendes A, equipo al que se le escaparon dos partidos increíbles en las últimas fechas. Uno de ellos ayer. Ganaba 3 a 0 pero terminó 3 a 3 con Jockey A. De manera que sigue siendo escolta y el verdiblanco líder, junto a Provincial. Old Resian continúa cuarto.

Provincial salió a la cancha con la certeza de que si hacía su parte, terminaba esta octava fecha como líder. Pero enfrente no tenía un rival sencillo. Old Resian viene haciendo una campaña bárbara y recuperando jugadoras, en crecimiento constante. Justamente, el Tricolor les sacó puntos a los otros dos que lo anteceden en la tabla: empató con Jockey A y Duendes A. Las victorias ante GER A y Universitario dan aún más cuenta de este presente. Ayer, se chocaron en un primer tiempo cerradísimo, sin demasiada peligrosidad para ninguno de los dos. Fue el Rojo el que fue un poco más, pero ese ir y venir por momentos se tornó tedioso, enredado en los finales. Estuvo cerca de anotar Carolina Dayer en el primer tiempo, pero o pudo conectar el centro de Julieta Acosta. Unos minutos después Ana Butteri le tapó arriba un buen tiro a Sofía Villarroya, la figura del partido. Old Resian, en tanto, sólo se arrimó a través del vértigo de Camila Miranda. Mal en los cortos, con dominio repartido, con más rigidez que elaboración ese primer segmento terminó en igualdad.

La segunda etapa fue, especialmente en su segunda parte de la misma, de Provincial. Old Resian se animó a buscarlo en los primeros minutos. No le duró mucho. Obligado por el anfitrión fue cediendo en el terreno y en la capacidad de resistencia. Villaroya, para entonces, una vez más estaba con la mochila puesta. La de la creación, la del despliegue. La ex Leoncita tuvo un andar fantástico, de un lado y otro de la cancha, en el medio o más adelantada, generando faltas, pausas y aceleraciones. Y cuando Villarroya se enciende, definitivamente Provincial ve todo mucho más claro. No la pudieron parar en la segunda parte y ahí empezaron a sucederse las oportunidades. Para ella misma, o descargando en Acosta y Paula Montoya. Justamente, por ahí vino el único gol del partido: tras un corto la bocha quedó sucia en el área, le pifió una, le pifió otra y Acosta le puso calma. Se dio vuelta, sacudió, Paula Montoya desvió y nació la celebración.

Ese fue el final de la historia. El local recrudeció el oficio, apareció el aplomo y logró una victoria de validez sideral para subirse a la cima y quitarle la exclusividad a Jockey A, con quien la comparte.

El verdiblanco perdía 3 a 0 en Las Delicias y lo igualó. Para el local marcaron Sol López (2) y Candelaria Nobile, para Jockey A Clara Ramos (2) y Soledad Valle. Además: Universitario 2-1 a Plaza (Rocío Cano, Lionela Goñi; Victoria Gordo); Jockey B 2-2 con Regatas (María Iglesias, María Spengler; Emilia Misiano -2); Bancario 0-10 con GER A (Magalí Arriaga -3-, Liza Giacomotti -3-, Martina Ferrazini -2-, Lucila Domínguez y Florencia Pooli); GER B 3-1 Duendes B.