"El rival no nos pateó al arco", el mensaje de Llop tras el traspié ante Lanús

Juan Manuel Llop, el entrenador de Newell's , habló en conferencia de prensa luego de la caída por 1-0 frente a Lanús por la cuarta fecha de la Superliga. En ese sentido, destacó el nivel y la actitud de su equipo por tramos del partido y lamentó irse con las manos vacías del estadio del sur bonaerense.

"No es lo mismo irse ganando que perdiendo, pero me gustó la intención de jugar que tuvimos", expresó el director técnico rojinegro. Y agregó: "Tuvimos muchas virtudes hoy, generamos y no nos desordenamos. Nos falta terminar bien lo mucho que generamos".

"Hicimos un buen partido y nos vamos sin nada. El rival no nos pateó al arco", detalló el Chocho, visiblemente molesto por el resultado adverso ante Lanús. "Manejamos la pelota, tuvimos situaciones. Tenemos que ocuparnos de terminar mejor las jugadas", indicó.

"Con Olimpo tuvimos entre seis y ocho jugadas y concretamos dos. Tenemos que buscar la tranquilidad que nos faltó hoy. Tuvimos imprecisión por llegar más rápido al arco y eso te hace equivocar. Hay chicos y por ahí es lógico que se equivoquen", manifestó ante los periodistas.

"Encontramos la idea, aunque está la amargura de perder y eso te baja un poco el optimismo. No es lo mismo ganar que perder. Jugando bien, lo que te queda es que de esta manera vamos a sumar muchos puntos. Pero hay que mostrar rebeldía en este tipo de encuentros", planteó.

"Debemos alcanzar una barrera del 50 por ciento de los puntos para aspirar a la Copa Sudamericana. Hoy me hubiera gusta tener 7 puntos y tranquilamente los podríamos tener. Los tenemos que recuperar", concluyó.