El rallycross ya largó en Rosario con la presentación en el CEC

El autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario será escenario de una categoría que promete siempre espectáculo: el rallycross. Esta vez no vendrán los pilotos del campeonato mundial, pero sí lo harán los del Argentino. Velocidad, derrapes y show es la promesa de esa divisional que combina circuito de asfalto y de tierra.

El Centro de Expresiones Contemporáneas fue la sede de la presentación, donde estuvieron el presidente de la categoría (y piloto también), Alejandro Levy, junto a otros corredores, como el local Martín Aranzabe, ex piloto del TN tandilense que reside hace rato en Rosario. Compartirá pista con los consagrados cordobeses, Federico Villagra (campeón argentino de rally nacional) y Facundo Chapur (campeón de TN).

La primera prueba fue en Punta del Este y la segunda será en Rosario, adonde la categoría llega por tercera vez. O sea, vino siempre desde que se implementó en el país. Serán tres las tres divisionales: el Maxi Rally, el N4 y el Junior.

El show del domingo seguramente convocará a muchas familias. Es que como parte del show cantará la actriz mexicana Karol Sevilla, la protagonista de la reconocida serie "Soy Luna". Esa combinación es la que dijo el presidente del autódromo Mauricio Malano: "Queremos que el Fangio tenga ofertas culturales y artísticas, además de las deportivas".

Ardusso y el Tati van de invitadosEl TC 2000, la categoría menor del Súper y donde varios pilotos hacen su escuela en autos con techo, vivirá este fin de semana una carrera muy especial. Se trata de la "Carrera de las Estrellas", en donde cada corredor contará con un invitado. Así, dos de los más representativos de la región y el país, Facundo Ardusso y Juan Marcos Angelini, tratarán de ayudar a los titulares a cosechar buenos puntos. El líder del campeonato en estas cinco fechas disputadas es el santafesino Manuel Luque, que irá con Emiliano Spataro, otro famoso.El parejense Ardusso competirá junto a Mariano Pernía, mientras que el de Carreras, Angelini, acompañará a otro piloto de la región que este año hace sus primeras armas tras saltar desde la Fórmula Renault: el venadense Ricardo Rolando, con el Peugeot 408. En el caso del Flaco, ya viene con una gran experiencia en el STC 2000, donde pelea el título, mientras que el Tati sólo corrió en F-R, TC Pista y desde 2007 TC.Pero además, otra de las grandes novedades es que volverá a subirse a un auto de carreras el primo de Ardusso, el también parejense Alan Castellano. Correrá con uno de los tres autos del team rosarino Litoral Group y lo acompañará Carlos Merlo.La acción comenzará con tres entrenamientos el sábado, una para invitados, y la clasificación. Mientras que la carrera será a 42 vueltas sobre el Oscar y Alfredo Gálvez de Buenos Aires.Zonales a Termas con expectativasEl Turismo Nacional pone primera en Termas de Río Hondo para iniciar la segunda parte de su campeonato y, como siempre, será la Clase 2 la que dé las hurras, con entrenamientos y clasificación. Recién mañana lo hará la Clase 3 para esta 7ª fecha, donde el TN compartirá cartel con el WTCC y sus pilotos argentinos: Néstor Girolami y Esteban Guerrieri. Alejandro Bucci, el piloto de Villa Gobernador Gálvez, empieza a perfilar sus aspiraciones al título. Iniciará esta fecha con una gran ventaja. Es líder junto a Ariel Michieletto, pero no cargará los 35 kilos de lastre de aquel. Y, además, el reglamento se modificó para todas las marcas, menos la del Kinetic que usa. Al Toyota y a los Clio se les modificó 1mm la brida de admisión, mientras que a los Peugeot, como el de Michieletto, en 2 milímetros. Ahora deberá aprovechar la ventaja en la pista con el Kinetic de su propia estructura que arrancó muy bien pisado en el 2016 y en este lo llevó a la victoria.En la Clase 3, el parejense Leandro Carducci estrenará un Focus y es la mayor novedad entre los zonales buscando ascender en las posiciones, que lo tienen 28º con 16 puntos. El líder Emanuel Moriatis, del rosarino Martos Med Competición, tiene 153. El mejor zonal es el baigorriense Leonel Larrauri, con el New Civic de su propia estructura, está 4º con 116. El rosarino Pedro Boero, también del Martos Med como el puntero, está 11º con 69 en su primer año en la clase mayor, mientras que Iván Saturni confía en sacarle más el jugo a su Focus, 15º con 48. Y el bermudense Fabián Yannantuoni, con un 308 que precisa crecer, está 12º con 65 puntos.La F-1, en SilverstoneLuego del triunfo de Valterri Bottas (Mercedes) el domingo último en Austria, la Fórmula 1 se trasladó unos kilómetros, a uno de los más tradicionales del calendario, Silverstone, para el Gran Premio de Inglaterra. Hoy habrá dos turnos de ensayos y mañana la clasificación (9 horas, canalF1Latin). La carrera será el domingo, a las 9, por la misma señal más Fox Sports.En tanto, José María López no competirá este fin de semana en la Fórmula E, en Nueva York, porque lo hará en las 6 Horas de Nürburgring por el Mundial de Resistencia, lo mismo que el campeón y líder, el suizo Sebastian Buemi.