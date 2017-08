La incursión de Jockey Club en la Liga Nacional de Clubes A, que finalizó este domingo en Mendoza con la obtención de la medalla de bronce, significó mucho más que eso. Tiene una implicancia más amplia, es una estela para el hockey de caballeros de Rosario. Apoyado esto en la certeza de que además Universitario y Gimnasia (GER), los otros dos que intervinieron, mantuvieron la categoría en la élite (6º y 9º, respectivamente). "Sabía que el equipo estaba para más", le dijo ayer a Ovación Marcelo Montrasi, el DT de Jockey, quien aseguró que discursivamente no amplió el objetivo más allá de un "hay que mantener la categoría", previo a la liga, para evitar la presión sobre sus jugadores. Y apoyado en el lema de "ser del equipo", el entrenador ratificó la idea bajo la cual trabaja diciendo que sí, que en Mendoza "el protagonista fue el equipo". Y no ahorró elogios para sus rivales de la ciudad: "Estoy muy contento con que hayamos quedado los tres clubes en la A (descendieron 7 de 16), es ahí donde tiene que estar Rosario".

¿Qué valoración se hace el día después del bronce?

Hacía bastante que no se jugaba este torneo, por lo cual el objetivo era mantener la categoría. Sabía que el equipo estaba para más, pero no quería poner la vara alta sino ir descubriéndolo partido a partido, con el desarrollo del torneo. Así y todo se nos lesionó Tomás Alonso (el baluarte) en el segundo encuentro y después Facundo Basterra cuando entramos a cuartos de final (sólo ingresó a tirar penales), dos de los jugadores más importantes, así que se puso difícil. Pensé que eso iba a caerle muy mal anímicamente al equipo, pero no, al contrario.

Pensabas que estaban para más pero tenías que ver la ratificación. ¿Se dio entonces a pesar de las dificultades?

Sí, claro. Y también lo que notábamos era que los otros equipos no querían jugar con nosotros, no querían cruzarnos. Así nos jugó Vistalba (en semifinales), con un temor, todos tirados atrás, esperando. Nos veían mejor de lo que nosotros imaginábamos.

Hace poco uno de tus jugadores dijo justamente eso de que no querían "ir a pasear" sino a que no quieran enfrentarlos.

Tal cual, después del partido que se jugó en la zona con Alemán, que era el último campeón y que terminó 3 a 3, nos dimos cuenta de eso. Salvo por el partido de este año en el que jugamos con Jockey de Córdoba allá, que terminó 5 a 4 (triunfo hípico por el Interasociaciones Rosario-Córdoba), hacía mucho que no veía un encuentro de ida vuelta y a ese ritmo, dos equipos con una potencia física tremenda. Para mí el mejor equipo de Mendoza (y de los 5 que jugaron la liga) es Alemán, porque tiene un estilo distinto al de los otros mendocinos, que apuestan más al repliegue y contragolpe.

Después de una muy buena primera ronda y cuartos de final los frenan en semifinales pero por penales. Por cómo se dieron los demás partidos, ¿a Jockey le quedó la sensación de que pudo llegar más lejos?

Sí, podríamos haber estado en la final, ni hablar. Después de que se "cayeron" Tomás y Facundo y de ver cómo reaccionó el equipo, me dio la impresión de que estábamos para más.

¿Contó el plus de la "garra"?

Hay una frase que traemos hace rato que es "ser del equipo" y siempre se hace mucho hincapié en el equipo, en los roles que toma cada uno. Hay una generación de pibes jóvenes que yo llamo "la generación del celular" a los que les cuesta comunicarse, hablar, y acá hubo una sinapsis, entre ellos y como equipo, muy buena. Se vio desde el más chico que entraba hasta cada uno que salía. El que entraba, respondía. El protagonista fue el equipo, no las individualidades.

¿Qué opinión te merece que los tres equipos que viajaron, Jockey, Uni y GER, los tres ascendidos el año pasado a la A, se hayan mantenido?

Es una alegría enorme, es buenísimo que estemos los tres en la A porque mejora el nivel de hockey de Rosario y tenemos que estar ahí los tres. Lo de GER fue fantástico porque quedar en la otra zona, la de abajo, es más duro que la zona Campeonato, porque tenés más responsabilidades. Y había una sola una chance para permanecer. Estoy muy contento con que hayamos quedado los tres, es ahí donde tiene que estar el hockey de Rosario.

¿Hilando fino, esto hasta tiene conexión con el bronce que consiguió el seleccionado del Litoral el año pasado en el Campeonato Argentino?

Sí, es una ratificación pero no nos podemos quedar dormidos, hay que aprovechar este envión para trabajar en las inferiores, porque es la única manera de seguir creciendo y mantenernos ahí. Si las inferiores de estos tres clubes (Jockey, Uni y GER) y la de los que se están incorporando no nutren a los clubes y al seleccionado es cuestión de tiempo ir bajando.

¿Creés que con estos resultados hay un terreno recuperado? Hacía unos años que Rosario había quedado debajo de Mendoza y Córdoba, sin contar a Buenos Aires que está por encima de todos.

Sí, tal cual. Mendoza sobre todo fue el que se mantuvo más arriba, tiene un torneo de 12 equipos, como nosotros acá en mujeres. Hace tiempo que juegan con algunos equipos de San Juan, de Chile y se nota, el nivel de los mendocinos es parejo hace años. Y también Córdoba estaba un escaloncito más arriba, ahora creo que nosotros estamos iguales o más arriba que Córdoba.

¿Se debe a los frutos de haber empezado hace unos años a competir con Córdoba y Paraná porque eran pocos clubes en Rosario?

Por el torneo con ellos y el trabajo en los clubes. Se está trabajando muy a conciencia en el seleccionado (del Litoral, se refiere a todas las categorías) también y estamos todos tirando para el mismo lado. El laburo que se viene haciendo de más abajo es importante, es lo que está sumando a esto. Es tiempo, hay que tener paciencia para ver los resultados.

¿Para qué está Jockey a partir de esto, cómo se dimensiona el logro?

El año estaba dividido en dos etapas. La primera era esta, la de la liga, con el objetivo de no descender. Ahora será al revés, esto nos da más responsabilidad, potencia a los jugadores. La segunda etapa será para ir creciendo partido a partido. Queremos llegar a los dos playoffs (en ambos Interasociaciones) pero seguir creciendo.