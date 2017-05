El peso pesado al final fue el juvenil Lovera

Santa Fe / Enviado especial.- Paolo Montero tomó la firme decisión de plasmar anoche un mix por la sencilla razón de que tres días antes tuvo un duro examen ante Gimnasia La Plata en el Gigante por el campeonato largo. La Copa Argentina fue la excusa perfecta para el entrenador. Porque apeló a algunos jugadores de experiencia como para armar la columna vertebral del equipo. Y metió a un puñado de juveniles para que se vaya puliendo y entrando en roce a la hora de las responsabilidades. Y quien terminó marcando la diferencia no fue un peso pesados, sino un pibe de 18 años como Maximiliano Lovera. El ex jugador de Tiro Federal hizo un surco por el andarivel derecho y además le inyectó juego cuando Central lo necesitaba. Fue la figura del encuentro, por supuesto. No fueron ni Víctor Salazar ni José Leguizamón. Tampoco Mauricio Martínez, pese a que clavó el gol de la noche en el apretadito triunfo ante Cañuelas. Menos Teo Gutiérrez o Fabián Bordagaray. Quien se quedó con los flashes fue un juvenil como Lovera, que de delantero pasó a ser una especie de volante y puntero derecho, una posición que además no abunda en el mercado. De los pibes que vienen asomando, Montero tiene bien fichado al ex Tiro Federal. También confía a pleno en Leo Rivas, pero anoche su performance no fue la esperada. Como tampoco lo fue la de Matías Mansilla, más allá de ese tiro que hizo ilusionar a los hinchas después del 1 a 0. Está claro que Lovera viene demostrando desde hace un período corto que ya está para tener más continuidad. Puede moverse con claridad y mucha dinámica en un puesto que recién ahora parece ser de Camacho, pero hasta que lo dejó vacante Walter Montoya no tenía dueño. Por otra parte, también hicieron un partido aceptable Renzo Alfani y Facundo Rizzi, quien en cualquier momento no suelta más el lateral izquierdo, más allá de que anoche tuvo que salir por una cuestión táctica.