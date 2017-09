El pedido oficial para el trascendental choque entre Argentina y Perú

Es oficial. La Asociación del Fútbol Argentino le solicitó a la Fifa la autorización para poder elegir entre tres estadios la sede del próximo partido de eliminatorias correspondiente a la penúltima fecha, la trascendental "final" entre Argentina y Perú en la que el equipo de Jorge Sampaoli se juega gran parte de las chances de ir al Mundial de Rusia 2018. Y entre ellos está el Gigante de Arroyito. Aunque no lo dice específicamente en la información brindada a través de la web oficial, se sabe que la cancha de Central, la Bombonera y, por supuesto, el Monumental de Núñez son las opciones. La chance está.

Como informó Ovación en la edición de ayer, Central no hizo ningún pedido para ser sede de semejante encuentro, como sí lo había hecho durante las eliminatorias mientras el técnico era Edgardo Bauza, antes de que la AFA decidiera finalmente volver a jugar en Buenos Aires, por una cuestión de menor desgaste para los jugadores. Pero una comunicación con el presidente del fútbol argentino, Claudio Tapia, confirmó la versión que se manejaba desde la mañana. Es decir que el Gigante era posible sede para Argentina-Perú.

De la palabra de Tapia se pasó al escueto informe oficial de la AFA, bajo el título "Rotación de estadios". En él se explica que "el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino solicitó tres posibles estadios para la localía del próximo partido de eliminatorias con Perú. Uno de los objetivos del presidente de esta casa, Claudio Tapia, es que la selección argentina juegue en diferentes estadios y en el interior del país. Es por ello que para el próximo partido con Perú, por la fecha 17 de las eliminatorias rumbo a Rusia 2018, han sido solicitados tres posibles escenarios. Una vez establecido el estadio elegido, será informado desde la web oficial de la AFA".

La información no especificó de qué estadios se trataba pero no hay dudas de que son los de Central, Boca y River. Entonces, ya es oficial que el Gigante fue incluido, aunque habrá que ver qué chances tiene realmente. En el último antecedente, en septiembre de 2009, Argentina 1-Brasil 3, hubo mucha gente que quedó afuera con entrada en mano, lo que derivó en muchos juicios a la AFA, y que por eso la selección nunca más volvió a Rosario. Además hubo roces con la gestión municipal por lo ocurrido. Cabe aclarar que el club no tuvo nada que ver porque la organización no estuvo a su cargo.

Desde el entorno de Sampaoli confirmaron que el técnico no pidió por ninguna cancha, más allá de lo que afirmó el jueves el titular de Lanús, Nicolás Russo. La disputa sigue siendo River-Boca, pero por si no está resuelta a tiempo, Central puede aparecer como una prenda de paz.