El Patón llegó al país preguntando "¿Donde está Santiago?"

"Nuestros interrogantes también nos definen". La frase la escribió ayer en su Facebook Jorge Guzmán, el padre del arquero de la selección argentina y ex jugador de Newell's. Y debajo de esas palabras, el hombre colgó la foto de su hijo, la que se viralizó en todas las redes sociales y en las webs.

Nahuel "Patón" Guzmán, quien justamente porta nombre mapuche (Nahuel significa "jaguar") desembarcó en Ezeiza para sumarse al combinado nacional con miras al partido del jueves contra Uruguay: y lo hizo como suele hacer, con compromiso social y político. Llegó con una remera negra que en el pecho llevaba inscripta la frase "¿Donde está Santiago?".╠

Todo argentino sabe por quién preguntaba ayer el Patón. Desde el 1° de agosto pasado y cada día, cada hora, miles de personas preguntan por Santiago Maldonado, el joven que fue visto por última vez en medio de la represión a una protesta, por parte de la Gendarmería, de la comunidad mapuche de Cushamen, ubicado en la provincia Chubut.╠

"Lo que hace es espontáneo, es parte de su quehacer. No necesita pensar ni calcular ninguna de estas decisiones. Lo hace desde un compromiso que construyó con pedacitos de certidumbre y muchas dudas. Su convicción es Memoria, Verdad y Justicia. Yo no puedo estar más feliz por ver el hombre en el que se convirtió", le dijo el padre del Patón a Ovación.

El arquero del equipo de Jorge Samnpaoli expresó su apoyo a los docentes en huelga: "No estamos dejando de enseñar, les estamoss enseñando a luchar", retuiteó. En el Día de la Memoria se calzó los guantes con la leyenda "Aguanten las Madres". Vistió la remera de la agrupación H.I.J.O.S que decía "Yo me pongo la camiseta, Juicio y Castigo". Y para el Día de la Independencia se sacó una foto envuelto con la bandera whipala que representa a la etnia aymará y la subió a Twiter junto a un fragmento del Himno Nacional ("Oíd el ruido de rotas cadenas").

Y esta vez el Patón, casi una excepción en el mundo futbolero al momento de expresar posiciones políticas, no estuvo tan solo. También Diego Maradona se sumó al reclamo masivo. "Un día más y sigue sin aparecer", escribió el Diez en Twitter.

Unos pocos clubes, en expresión colectiva, también extendieron pancartas con la pregunta por Santiago, aún cuando la AFA y las cámaras les fueron renuentes.

La comisión de Derechos Humanos de San Lorenzo mostró la frase en el partido contra Racing. El plantel de Temperley posó con la bandera antes del cotejo con River. Banfield hizo lo mismo en el Taladro cuando jugó el fin de semana contra Belgrano de Córdoba.

Faltan los clubes de la ciudad. Ojalá imiten al arquero rosarino.