El pase de Quignon aún da qué hablar

En Twitter circuló ayer una imagen en la que figura que la incorporación de Facundo Quignon sí tuvo un costo para Newell's, pese a que desde la dirigencia se informó que no, que el pase fue a préstamo por un año sin cargo y con opción. Claro que puede ser que no sea correcto porque el papel no tiene membrete del club y la validez es más que discutible. Igual, desde la oposición, precisamente de parte de Federico Ripani (Pertenencia Leprosa), quien lo subió en su cuenta, aseguran que es una fotografía tomada de los papeles exhibidos por los dirigentes cuando el volante llegó desde San Lorenzo.

En la imagen figura el rubro "comisión" y el monto de " $1.611.570" a nombre del intermediario "Marcelo Rodríguez", más una opción de compra (obviamente no realizada) por el "80 por ciento del pase" a un costo de "2.000.000 de dólares".

Desde el lado de Newell's, el directivo Carlos Cantarelli (protesorero) negó que fue fuera una imagen de algún documento oficial porque sería en una hoja A4 blanca y con el membrete del club, como se hace siempre" y dijo que "habrá que ir a los papeles para ver cómo se dio la transacción".

Mientras que el opositor Ripani tuiteó: "Me cuentan q el Sr. D'Amico (NdR: vicepresidente del club) declaró q NOB no entregó más de $1.600.000 de comisión por Quignon. ¿Desconoce o miente?".