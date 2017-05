Si hay algo que caracteriza a Diego Osella es que no trata de dar explicaciones rimbombantes o justificaciones innecesarias a la hora de hablar de su equipo. Este Newell's puntero del torneo tiene un entrenador que no duda en decir que esta tarde, el de Newell's fue "un partido malo por donde se lo mire".

En la conferencia de prensa pospartido, Osella fue claro desde el vamos: "Lo sostuvimos con los defensores al partido. La verdad que no encontramos circuito de pase, no entramos nunca en ritmo. Fue malo por donde se lo mire. Intentamos corregir el segundo tiempo, dejamos de sufrir, pudimos manejarlo un poco mejor, entró mejor Mansilla por izquierda y cuando el partido estaba normal decidí sacar a un 5 y hacerlo entrar a Figueroa para ir a buscar el partido. Encontramos esa jugada y seguimos defendiendo el arco nuestro de muy buena manera. Ganamos un partido complicado y no jugándolo bien".

Cuando se le preguntó si el equipo había tenido la cuota de suerte que se necesita tener cuando se pelea un campeonato, Osella no dudó: "Sí, pero la tienen todos. Coincido, pero también creo que hay un mérito grande y que es que cuando no se tiene la pelota el equipo defiende muy bien".

Sobre el dominio del Huracán dijo: "No vi muchas situaciones en el arco nuestro, pero sí la tenencia sostenida de Huracán. Y a nosotros cuando nos sacan la pelota nos complican. Nos van conociendo, nos tapan los jugadores que juegan bien. Y aparte a nosotros no nos sobra nada, eso lo tenemos muy claro".

El entrenador leproso admitió que lo que debe hacer "es manejar la ansiedad del futbolista, que es lo que hicimos en el entretiempo, reorganizar, entender que este equipo cuando pierde el balón es muy previsible porque sólo defiende y desgasta a los jugadores que lo tienen que manejar. Con Mansilla y Figueroa pudimos sostener la tenencia, en los minutos más importantes abrimos el marcador y después se volvió a lo del primer tiempo, con la pelota sobre Huracán y nosotros defendiendo".

Cuando se le preguntó si como se estaba presentando el partido firmaba el empate enfatizó: "No, nunca firmo el empate, siempre tengo esperanzas hasta el final".

Al momento de resaltarle que era un técnico con mucha autocrítica, Osella admitió que "siempre la tengo, porque a mi un análisis coherente me hace crecer. Si yo cuento algo que no vi, involuciono. Entonces creo que es bueno analizar el partido en el contexto que sucedió".

Por último, le preguntaron sobre la posibilidad de que Scocco -con cuatro amarillas- sea preservado ante Independiente para no arriesgarlo a recibir la quinta tarjeta y ser suspendido, con lo que se perdería el clásico. Al respecto indicó: "Vamos a ver, tenemos el artículo 225 a mano y veremos cómo se aprovecha. Si no lo podemos usar lo voy a decidir yo y puede que no juegue".