Desde el club del Parque se asegura que el zaguero debe volver a Godoy Cruz. El jugador manifiesta que "nadie" le dijo nada

La situación de Danilo Ortiz continúa siendo por demás de confusa, aunque el final parece no tener vuelta atrás. Desde el club se aseguró ayer que ya no hay ninguna chance de que juegue en el club del Parque y deberá volver a Godoy Cruz, propietario de su pase. Pero el futbolista sostuvo que no existía ninguna novedad. El defensor se encuentra entrenando con el plantel, pese a que semanas atrás se conoció que el juez Fabián Bellizia, responsable del fideicomiso de la entidad rojinegra, no autorizó su contratación a préstamo.

Pese a la negativa del magistrado a principio de septiembre, Ortiz siguió practicando a la espera de que haya alguna solución para jugar en Newell's. "Danilo está deprimido. Pregunta cómo puede ser todo esto", contó en ese momento uno de sus representantes, Guillermo López. El jugador había firmado su contrato un mes antes, el 1º de agosto, para reforzar el puesto de segundo marcador central, en el que Llop sólo contaba con Nehuén Paz. El monto del préstamo es por 100 mil dólares.

Un allegado a la dirigencia rojinegra manifestó ayer que Ortiz se irá del club y que se le informó al jugador, algo que luego fue desmentido por el zaguero. "A mí nadie me dijo nada", dijo. Por como se desencadenaron los hechos, suena improbable que se quede en Newell's.

Esta es una historia que empezó a desencadenarse a partir del 1º de septiembre. Ese día el marcador central se enteró a través de los medios de comunicación que Bellizia no aceptó que se incorpore debido a que Newell's se extralimitó en el dinero pautado en el presupuesto con respecto a los refuerzos. Fue el único de las ocho caras nuevas que no tuvo el aval del juez.

Antes de esa determinación, una fuente de Tribunales deslizó que el juez podía dar su aprobación porque el excedente de lo presupuestado no era tanto, a la vez que había un dinero que debía ingresar por el préstamo por un año del atacante Francisco Fydriszewski al Club Deportivo Lugo, de la segunda división de España, por 100 mil euros.

Pero el magistrado adoptó una posición contraria, en medio del conflicto que se originó entre Newell's y Futbolistas Argentinos Agremiados.

La expectativa de que se quede era conseguir que el préstamo fuese sin costo y hasta diciembre de este año, y no junio de 2018 como se había acordado primero. Pese a las especulaciones, el tema se fue dilatando y ayer se dijo desde el club que Ortiz, ya estaba instalado con su familia en Rosario, tendrá que volverse a Mendoza.

El defensor debió ponerse firme en su momento para que Godoy Cruz lo cediera a Newell's. Es que el Tomba pretendía retenerlo. Por esa razón que la negociación no prospere será difícil de digerir para el zaguero.

Lo que no se descarta es que el futbolista inicie acciones legales contra Newell's si terminan de comunicarle que debe irse.