El Muñeco Gallardo habló sobre el controvertido pase del delantero

"Si pagan la cláusula y el jugador está firme en su decisión, lo acompaño a Ezeiza, pero el momento es inoportuno. Alario la pasa bien en River. Es valorado y reconocido", declaró Marcelo Gallardo en rueda de prensa. Más claro, echarle agua.

"En ningún momento Alario me dijo que no quería seguir en River. De ninguna manera. Salvo algo raro, el domingo va a jugar. Creo que él es una víctima de todo lo sucedido. Si querían jugar de esa manera, venían con la cláusula y no había nada para decir", afirmó el DT de River sobre la oferta de 16 millones de euros que hizo Bayer Leverkusen para llevarse al delantero.

El Muñeco abundó: "No sé cómo lo aconseja el entorno y su representante, ahora si llegan a pagar la cláusula y él tiene dudas intentaremos convencerlo, de lo contrario si toma una decisión firme es algo personal y está en todo su derecho por más que endulcemos sus oídos".

Entre otros temas también habló de la disposición táctica: "Yo nunca me cerré a la posibilidad de jugar con dos puntas, estuvimos haciendo evaluaciones pero que no eran definitivas, maneje posibilidades". Al respecto de la formación respondió: "No lo tenemos definido pero no va a variar mucho del que viene jugando en los últimos partidos y con el que estuvimos trabajando en esta semana". De este modo el equipo sería con: Augusto Batalla, Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Javier Pinola y Milton Casco; Gonzalo Martínez, Leonardo Ponzio, Ariel Rojas e Ignacio Fernández; Alario e Ignacio Scocco.