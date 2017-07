El Monito Opazo, una apuesta sorpresiva que se incorpora al equipo de Llop

Alguna vez quedó atascado con el auto por el tráfico, corrió 4 kilómetros para llegar hasta la cancha, jugó y anotó el gol de la victoria. La particular historia es de Daniel Opazo, tan singular como su sorpresiva incorporación a Newell's. El goleador de Cipolletti tiene previsto llegar esta tarde a Rosario y mañana cumplirá los últimos trámites para acordar el contrato con el club. "Estoy feliz. Sabía que iba a tener una chance en mi carrera, pero nunca imaginé que Newell's se iba a fijar en mí", declara el delantero de 20 años.

El arreglo al que llegó Newell's con Cipolletti será la compra del 75 por ciento del pase del atacante. El porcentaje restante quedará en poder de la entidad rionegrina. Esta madrugada el futbolista emprendía el viaje hacia Rosario para acomodarse en la ciudad y mañana cumplir con la revisión médica y la firma del contrato.

La llegada del Monito Opazo aparenta tratarse de una apuesta a futuro del club del Parque. Ricardo Caruso Lombardi era otro que lo tenía en la mira para llevarlo a Tigre. El futbolista, por su parte, piensa aprovechar esta oportunidad. "El objetivo es entrenar al máximo, ponerme a la altura de un plantel de primera división y luego pelear un puesto. Voy a jugar, no a pasear", sostiene.

"Estoy feliz, pero lo quiero tomar con calma. Sabía que iba a tener una chance así, pero nunca imaginé que Newell's se iba a fijar en mí. Ahora que la tengo le voy a meter con todo. De jugar un Federal A a pasar a la primera división es un gran salto. Es algo muy lindo y espero estar a la altura", dice.

Opazo se formó en el club Maronese de Neuquén, ciudad donde nació, y pasó a Cipolletti de Río Negro. Cuenta que jugó en 5ª división, tercera y primera local, siendo goleador en todas las categorías. Se fue a 25 de Mayo de La Pampa para disputar el Federal en 2015 y volvió a Cipolletti.

Cuando se le pregunta qué es lo que conoce de su futuro club, dice: "Me contaron que la gente lo vive con mucha pasión. Eso es lindo, me gusta y espero vivirlo".

Opazo es uno de los tantos futbolistas que de un momento para el otro tuvieron un cambio importante en sus vidas. El último verano casi deja Cipolletti debido a que llegaron otros en su puesto. "Había salido goleador de la liga y no tenía oportunidades. Era el cuarto delantero", explica sobre la idea de irse. "Lamentablemente un compañero se lesionó una semana antes de empezar la Copa Argentina y me tocó ir al banco", añade sobre el motivo por el cual se quedó.

La aparición del delantero fue decisiva en la Copa Argentina, para eliminar a Deportivo Madryn y que Cipolletti pase a la siguiente instancia. Mañana el equipo rionegrino se cruzará con San Lorenzo por los 32vos. de final en Lanús, aunque ya sin el goleador.

"Farías, el nueve titular, se lesiona el hombro en una jugada contra Deportivo Madryn. Entré y la primera que me quedó pude hacer el gol. Ahí es cuando empiezo a hacer goles y me quedo con la titularidad", repasa. Cipolletti ganó 2 a 1 de local y en la revancha perdió por el mismo marcador, con un gol de cabeza de Opazo, pero se impuso en los penales.

Opazo, que es diestro, anotó más goles, en el Federal A, en el que Cipolletti quedó eliminado en semifinales y no logró ascender al Nacional B.

El atacante, de 1,78 metro y 75 kilógramos, que nació el 8 de noviembre de 1996, es capaz de hacer cualquier cosa por jugar. Como la ocasión en la que debió correr por la calle para llegar a tiempo a un partido que Cipolletti jugaba de local por la liga local contra Chichinales.

El futbolista vive en Neuquén, ciudad ubicada junto a Cipolletti, y quedó atascado en la calle en el auto que conducía su padre. Decidió bajarse y correr los 4 kilómetros hasta la cancha. "Era una fila interminable de autos en el puente Neuquén-Cipolletti. Justo había una carrera por una fiesta atlética y yo fui el primero en empezar a correr (risas). Llegué faltando 15' para el partido. Me cambié y solamente elongué, esperando que mis compañeros terminaran de calentar. Hice lo que pude porque estaba cansadísimo y faltando 5' mandaron un centro e hice el gol y ganamos", recuerda. Corrió tanto como es su deseo de hacerse un lugar en Newell's.

Cualidades y alternativas

Se define como "un nueve que juega entre los centrales y que busca también la espalda de los laterales". Agrega que "le gusta salir" del área para entrar en juego. "A la hora de definir me gusta estar ahí adentro del área", agrega. El atacante reconoce que siente "la ansiedad de estar ahí y de conocer todo" de Newell's. "No he hablado con Llop", añade el joven, algo que ratifica que su llegada es una apuesta. Mauro Guevgozian es el único delantero que Newell's había contratado para esta temporada. Como alternativas aparecen el goleador de la reserva Matías Tissera, con algunos minutos en primera, e Ignacio Huguenet, de la reserva. No le sobran centrodelanteros al plantel de Llop, pero la aparición de Opazo no parece tratarse de una opción principal, sino de recambio, al menos no desde un primer momento.