De un referente a otro. Ignacio Scocco le dedicó una publicación en la red social Instagram a Maxi Rodríguez, luego de que la Fiera anunciara en conferencia de prensa su salida de Newell's por el "desgaste mental" que le producía militar en el club rojinegro. En las redes, Nacho le envió un sentido mensaje a Maxi.

"Me siento un privilegiado de haber podido compartir tantas cosas con vos...me pongo de pie para aplaudirte, no solo por lo que sos como jugador si no por lo que sos como persona", comenzó el texto.

Me siento un privilegiado de haber podido compartir tantas cosas con vos...me pongo de pie para aplaudirte, no solo por lo que sos como jugador si no por lo que sos como persona...humildad, sencillez y por sobre todo buena gente, te deseo lo mejor en lo que viene porque realmente te lo mereces, gracias por lo que me enseñaste en este tiempo, muchos éxitos idolooo...

"Humildad, sencillez y por sobre todo buena gente, te deseo lo mejor en lo que viene porque realmente te lo mereces, gracias por lo que me enseñaste en este tiempo, muchos éxitos idolooo", escribió Scocco para la Fiera, que se va del club de sus amores.

Vale recordar que Scocco y Rodríguez conformaron junto a Mauro Formica el tridente de ataque leproso en la última temporada. Ninguno de ellos se sostuvo en la institución, ya que Nacho se fue a River, el Gato partió al fútbol mexicano y Maxi anunció su despedida, aún sin destino confirmado.