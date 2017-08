El Margot, brillante por todo concepto

Enancado en una larga y poderosa atropellada iniciada en el ingreso al derecho desde el último lugar, el zaino El Margot fue "gambeteando" rivales y en los 200 finales se filtró para alcanzar una notable victoria llegando a la sentencia con 3 cuerpos de ventaja sobre el brasileño Finneon y de esa manera alcanzó la gloria por segunda vez consecutiva en el marco del Gran Premio República Argentina.

Lo que parecía imposible hasta los 500 -tenía un paredón de adversarios adelante- comenzó a disiparse cuando la muñeca de Altair Domingos entró en acción realizando un slalom espectacular, que le permitió al hijo de El Garufa cosechar el segundo Grupo I de su campaña.





Clásico a su medida



Con la resolución del Clásico Andrés S. Torres (9º turno, 1.400 metros) las potrancas de la nueva camada desandarán otro paso dentro del proceso selectivo platense.

Allí, la zaina Halo Holiday intentará ratificar su hegemonía ante adversarias a las que viene postergando con suma facilidad (como Who Is Who) y frente a otras que tratarán de opacarle su breve y efectiva campaña, en este caso, A Day In Life.