El Loco Bielsa habló sobre la clasificación argentina al Mundial y defendió a los jugadores

"Por el efecto que tiene el fútbol sobre la felicidad de los pueblos y por las dudas que se posaban sobre el mejor jugador del mundo, que es enfocada de manera confusa cuando la selección no logra confirmar su potencial", explicó Bielsa en su habitual conferencia de prensa previa a los partidos de la liga francesa.A su vez, el Loco remarcó que "había una presión muy grande, desmedida e injusta sobre los jugadores que disputaron tres finales en poco tiempo", en referencia al plantel que disputó los partidos definitorias en el Mundial de Brasil 2014, Copa América 2015 y Copa América Centenario 2016."Por eso me dio tanta alegría. Por el grupo de jugadores que merecían (la clasificación) y por los más pobres que tienen en el fútbol la fuente de alegría más significativa porque no cuesta nada, es gratis", destacó.Asimismo, Bielsa, quien condujo al seleccionado entre 1998 y 2004, adelantó que resolver el pasaje a Rusia "descomprimirá todo el talento que posee el equipo".