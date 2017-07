El lateral Salazar está listo dejar Central y pasar a jugar en el Bajo Flores

Por el momento no hay novedades en cuanto a arribos, pero sí en lo que tiene que ver con partidas. Ayer quedó prácticamente confirmado el traspaso de Víctor Salazar a San Lorenzo, en una operación que contempla la venta del porcentaje del pase del defensor. Sería el 80 por ciento, aunque eso es justamente uno de los puntos que hasta última hora de ayer estaba arriba de la mesa de negociación y a lo que se le terminaría de darle forma hoy. Lo mismo que a la forma de pago. Incluso San Lorenzo analizaba la inclusión de un jugador, algo que a Central mucho no seducía. De todas formas, el hecho de que el futbolista haya acordado los términos de su contrato es un paso importante. De no mediar imprevistos, Salazar firmaría por cuatro años con el club de Boedo.

La de ayer fue una jornada de reuniones por el tema Salazar. Porque hubo charlas del representante del jugador con Bernardo Romero, director deportivo de San Lorenzo y también de ambas dirigencias. En la primera todo fue más sencillo, ya que el acuerdo fue total. Después de eso fue el tiempo de la charla entre clubes, donde las posturas llegaron a un punto de concordancia casi total.

Desde Central indicaron que aún restan detalles para decir que Salazar ya es jugador de San Lorenzo, pero de todas formas nadie se atrevió a arriesgar que la operación podía llegar a truncarse, pese a algunos ítems que restan por pulir.

Lo que parece seguro es que Central no se desprenderá de la totalidad del pase, sino que cederá un porcentaje. Con una cifra ya prácticamente acordada (rondaría el 1,7 millón de dólares), lo que se negociaba hasta ayer se cerraría hoy. Es que en el medio había un jugador del Ciclón que podía ingresar en la negociación. Se trata del juvenil Tomás Conechny, quien formó parte del seleccionado argentino en el Mundial Sub 20 que se jugó en Corea del Sur. Algunas de las fuentes consultadas indicaron que fue por pedido de Central. Desde Arroyito descartaron esta información, aduciendo que se trató de un ofrecimiento de San Lorenzo que no interesa por considerar que Central ya cuenta con varios juveniles en esa posición. De todas formas, la dirigencia azulgrana insistía con la idea de incluir a algún futbolista, en principio con el fin de que la erogación de dinero fuera menor.

"Lo nuestro con San Lorenzo ya está terminado, nos pusimos de acuerdo rápidamente y ahora sólo falta que los clubes hagan su parte y también puedan arreglar porque esto es un trabajo en conjunto", le dijo a Ovación José Luis Luraschi, representante de Salazar minutos después de la reunión que mantuvo con Romeo. Agregó que "se van a poner de acuerdo" porque todo se está hablando sobre una "base coherente y lógica, que a Central le pareció bien".

Este rápido acercamiento y acuerdo con San Lorenzo llegó luego de que Racing retirara la oferta que había realizado por Salazar luego de que el Tucu hiciera pública su preferencia por San Lorenzo. En Central consideraban que el ofrecimiento que había llegado desde Avellaneda era superior en cuanto a lo económico, pero sobre todo porque incluía la sesión de una parte del pase del lateral volante Gastón Díaz (además de la inclusión del pago de Washington Camacho, por quien Central hizo uso de la opción). "Hablé con Blanco (Víctor, presidente de Racing) porque hay un respeto por todos los clubes por igual y le dijimos que la decisión de Víctor era ir a San Lorenzo", agregó Luraschi.

Cuando esos pequeños detalles se sellen se concretará la salida de Salazar, algo que ya estaba acordado. Es que era un secreto a voces el compromiso que había por parte de la dirigencia para liberarle el camino al jugador ante una oferta que llegara debido a las frustradas transferencias en libros de pases anteriores. La más recordada sin dudas fue la de River, a mediados de 2016, cuando desde Núñez anunciaron que iba a ejecutar la cláusula de rescisión, pero después todo quedó en la nada y continuó en el equipo que por ese entonces dirigía el Chacho Coudet.

"El Tucu ya tiene todo acordado, pero de club a club faltan algunos detalles por charlar todavía", apuntaron anoche allegados a la dirigencia canalla, pero dejando entrever que la operación quedó a un paso de concretarse.