El lateral chileno Alfonso Parot se puso la camiseta canalla

Alfonso Parot es el primer refuerzo que estampa la firma en Central. El chileno está feliz: "Me llena de orgullo jugar acá"

Llegó el miércoles a la tarde, se vino en auto a Rosario "con neblina" y "salió todo bien en la revisión médica, así que estoy contento que ya se confirmó mi traspaso. Ahora espero estar a la altura de un equipo tan importante como Central", dijo Alfonso Parot en un mano a mano con Ovación. Y lo primero que vio fue "una ciudad muy bonita, muy futbolizada. Noté que se arma un alto revuelo con el tema de los refuerzos", apuntó riéndose.

¿Cómo nació esta posibilidad?

Sabía la gran hinchada que tiene, cómo recibían al equipo, cómo reciben al equipo. Siempre Tomás Costa (el volante ex canalla y su compañero en la Católica) me mostraba los videos y ahora que lo voy a vivir me llena de orgullo y de ganas. Mi representante (el ex futbolista argentino Sixto Peralta) me comentó que estaba esta chance cuando estaba de vacaciones y que me avisaba si pasaba algo. Volví a entrenar en la Católica, donde hice la pretemporada, alcancé a jugar por la Copa Chile (v. Rangers) un domingo y el viernes pasado Sixto me dijo que se había avanzado.

¿Con el técnico hablaste?

No, todavía no

Sos el tercer chileno en Central (los otros, Clarence Acuña y Leonardo Monges).

A Monges lo enfrenté. Sabía que iba a ser el tercer chileno en este club. Es un orgullo.

Sos lateral izquierdo, pero alcanzaste a jugar de carrilero y hasta Juan Antonio Pizzi te puso de zaguero. ¿Sos polifuncional?

No sé si polifuncional, pero sí manejo bien el carril izquierdo y puedo ser zaguero por izquierda. Tuve la chance de hacerlo en los dos puestos y de hecho Pizzi en la Libertadores 2011, donde perdimos con Peñarol, me hizo jugar de marcador central. Me acomodo bastante a las dos posiciones.

¿Sos muy vehemente, como se te ha catalogado en Chile?

La verdad es que me habían tildado allá de jugador "malaleche", pero tengo muy pocas expulsiones en mi carrera jugando de defensor. Hubo una final contra Universidad de Chile por una patada y de ahí me tildaron así, pero eso ya es parte del pasado. En los últimos dos años no tuve problemas y sí voy fuerte, pero leal a la pelota porque si vas débil te podés lesionar.

¿Qué características resaltarías de tu juego?

Buen juego aéreo, mucha pasión y corazón, me gusta ir al frente y hago muy bien los centros. Tengo debilidades, pero no las digo para que no las sepan los rivales (risas).

¿Ya te hablaron del clásico?

Sí, claro. Me dijeron que es muy lindo. Ojalá pueda jugarlo y ganarlo.

¿Enfrentaste a argentinos?

Sí, pero todos en amistosos, ante Independiente, Vélez y Central. De hecho, estuve en este estadio (ver aparte) hace poquito y me sentí muy cómodo, súper bien.

¿Por eso apostaste por Central pese a que no va jugar copas internacionales?

No me hace ruido para nada lo de las copas. Esta es mi primera experiencia afuera, la quería vivir, se me dio en un equipo grande como Central y cuando apareció esta posibilidad no lo dudé ni un segundo

A nivel selecciones el fútbol chileno recortó distancias con las potencias. ¿A nivel clubes?

Está más competitivo el fútbol chileno, pero obviamente el argentino tiene un plus. Es más fuerte, más físico. Me parece que aún estamos un escalón abajo.

¿Soñás con Rusia 2018?

Siempre, siempre.

El “Poncho” ya sabe lo que es jugar en Arroyito

El 27 de enero de este año, Alfonso Parot fue titular en el amistoso que Central y Universidad Católica igualaron 0 a 0 en el Gigante de Arroyito. Aquel cotejo, además, marcó la primera vez del entrenador Paolo Montero dirigiendo a los canallas en su estadio.

Primera vez que juega en otro país

Será la primera experiencia del defensor fuera de su Chile natal. Comenzó su carrera profesional en Universidad Católica (2007-09), luego pasó a Ñublense (2010), volvió a la Católica (2011-2015), en 2016 fue cedido a Huachipato y en la última temporada tuvo su tercera etapa en los Cruzados. Con este club obtuvo tres títulos: Copa Chile (2011), Supercopa de Chile (2016) y el torneo de primera división en 2016.