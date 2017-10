El laberinto de Sampaoli: probó con cuatro equipos y nada está definido

Sergio Romero, Gabriel Mercado, Nicolás Otamendi y, obvio, Lionel Messi. Fueron los únicos cuatro jugadores que estuvieron en todos los equipos que ayer paró Jorge Sampaoli de cara al trascendental encuentro de mañana en la Bombonera ante Perú, donde Argentina se juega gran parte del pasaje a Rusia. Nada menos. El técnico casildense ensayó variantes, lo cual indica que no tiene en claro cómo jugarle al equipo de Ricardo Gareca, o bien para que el abanico de posibles actores pelee por su lugar y se sienta integrado. Por lo que sea, el once no está claro y la expectativa es enorme, porque además hay cuestiones importantes para definir, como si se juega con línea de tres o de cuatro en el fondo, en cuyo caso podría volver Javier Mascherano, o si el 9 será Mauro Icardi o Darío Bendetto. En el medio se juegan varias posibilidades en el mediocampo.

Recién ayer el Zurdo pudo contar con el plantel completo, tras el arribo a la madrugada de Messi y Mascherano. Poco tiempo sin dudas para trabajar juntos y un clima de tensión que en algún momento de distendió con una broma al capitán argentino. Y pese al cansacio por el viaje, el doble turno fue riguroso, con más exigencia a la tarde, aunque por la mañana también el casildense realizó un trabajo táctico donde los elegidos fueron los que venían jugando en defensa, por lo que se presumía que la primera idea era jugar con línea de tres abajo.

Fue el único turno donde Federico Fazio fue titular. En los ensayos de fútbol de la tarde no estuvo y en cambio apareció una línea de cuatro en el fondo con el regreso de Mascherano y la presencia de Marcos Acuña sobre el lateral izquierdo. Esa defensa no se tocó y por lo tanto creció la chance de que Sampaoli la use, a contramano de la idea que pregona. Claro que el ex Racing bien podría actuar de falso 3 y que la última línea se acomode con tres atrás, una posibilidad cierta también.

En el mediocampo aparecieron todas las posibilidades. Ever Banega y Lucas Biglia estuvieron en dos de las tres opciones, como también Angel Di María, Fernando Gago y el Papu Alejandro Gómez, mientras que Emiliano Rigoni y Enzo Pérez a la tarde jugaron una sola vez, pero sí fueron considerados por la mañana.

Messi por supuesto nunca dejó los once, pero la otra sorpresa estuvo en el único delantero. A la mañana Icardi fue el elegido pero a la tarde el lugar siempre lo ocupe Benedetto. Claro que algunas versiones dieron cuenta de que el jugador de Inter habría sufrido un golpe en el primer entrenamiento y por eso fue preservado luego.

A medida que la hora se acerca (20.30, la Bombonera, TyC Sports/TV Pública), la adrenalina crece y las definiciones se hacen indispensables para acabar con las especulaciones y que los once que juegan sepan que son los elegidos para afrontar uno de los partidos más trascendentes de eliminatorias que Argentina haya jugado desde aquel del 85, ante el mismo rival pero en River. Sampaoli tendrá ahora la palabra.