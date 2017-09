El juez se puso el club al hombro. Entendió que la causa Newell's es muy complicada y que si no interviene de inmediato puede agravarse. A tal punto que con la acción que tomará hoy pondrá en práctica la célebre frase "Si la montaña no va a Mahoma...". Suena increíble, pero el magistrado Fabián Bellizia, quien está al frente del órgano fiduciario que controla la economía leprosa, irá por Sergio Marchi a la casa de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) porque el dirigente porteño no concurrió a la citación del juzgado pautada para el lunes pasado en los Tribunales provinciales de Rosario.

Se ve que es grande el poder de Sergio Marchi. Al menos hasta ahora. Claro, está al frente de todos los jugadores de fútbol profesional de la República Argentina y eso pesa, aunque suene increíble. Ya lo demostró en varias ocasiones al ponerse de frente hasta con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) al no permitir que se inicien los torneos y ganó la pulseada. Claro, en este caso con un buen propósito, el de que todos los clubes se pusieran al día con sus futbolistas. En esta última oportunidad pidiendo el libre deuda hasta el 30 de junio pasado de todos los clubes de primera división (¿y el ascenso?) para que arranque el nuevo certamen, la Superliga.

Marchi debía presentarse el lunes en Rosario ante una orden librada por el juez y se excusó por haberla recibido "sobre la hora y con compromisos ya pautados", solicitando postergación. Y como los tiempos en Newell's apremian, el juez Bellizia estará hoy, a las 14, en FAA para que el dirigente le explique cómo están las cuentas, con la discusión sobre que el club abonó lo informado (25.570.000 pesos) y solicitado por el gremio, contando con el "libre deuda expendido con la firma del propio Sergio Marchi" con el que los dirigidos por Llop pudieron debutar en la Superliga.

Eso fue el miércoles 23 de agosto. Luego se sucedieron discrepancias de todo tipo. Tanto que una semana después Agremiados envió a la AFA una notificación de que Newell's debía 5.325.293 pesos, a la vez que lo acusó de falsear la declaración jurada. Algo que la dirigencia leprosa negó porque no la había enviado, al punto que recién lo hizo el último martes.

El error de Newell's quedó establecido al no comprobar si la deuda exigida era correcta. Claro, los inconvenientes y el apuro para recaudar el dinero hizo que confiaran en el pedido de FAA, lo que en su momento explicó a Ovación el secretario leproso José Menchón: "Nunca cotejamos los números porque sabíamos de la deuda, confiamos en Agremiados y si no pagábamos no nos habilitaban a los refuerzos y tampoco nos programaban el partido con Unión (con el libre deuda, la AFA habilitó y jugaron Bianchi, Guevgeozian, Sarmiento y Opazo, mientras Ibáñez estuvo en el banco en el 1-1).

Trascartón se dio el hecho de que desde Agremiados no salió el pago de la deuda para dos profesionales leprosos: Víctor Figueroa y Joel Amoroso. El primero no accionó, en cambio Amoroso (que había sido muy reprobado por los hinchas en el partido ante los tatengues) se consideró "libre por falta de pago" y eso desató otro frente de conflicto. Porque así Newell's se quedaría sin un jugador del que es dueño de su pase. Por eso, la dirigencia lo incluyó entre quienes les abonó los haberes de julio (el plantel completo lo cobró el lunes) y también lo intimó a reintegrarse a los entrenamientos, algo que no sucedió. Con esta acción, el jugador deberá esperar a que se resuelva a su favor la "libertad por falta de pago" para que luego la AFA le dé 15 días para conseguir club.

Retomando el conflicto directo con Agremiados, o como parece ser una cuestión especial con Sergio Marchi, todas estas cuestiones derivaron a que se cruzaran cartas documento de un lado y otro.

Desde el parque Independencia salieron pedidos de informe en 24 horas de "cuánto le abonó Agremiados a cada jugador rojinegro" y por qué "desconoció el libre deuda" otorgado oportunamente.

Ayer estuvo la respuesta de FAA y por eso la pelota quedó en poder del juez Bellizia, quien prefirió no dejar pasar tiempo y viajar a Buenos Aires para reunirse con Marchi. Un cónclave del que seguramente empezará a aclararse la situación.

No será el primer viaje de Bellizia, ya que supo ir a la AFA en otra ocasión para resolver cuestiones de Newell's, entonces por un dinero que le habían descontado del pago televisivo en forma total, cuando existía un acuerdo de que debía realizarse bajo un convenio de pagos. En esa oportunidad le dio la victoria al equipo que representa. Hoy irá por otros tres puntos.