"Ejercer un mayor control". Es lo que trascendió desde Tribunales sobre lo que planea el juez Fabián Bellizia, a cargo del fideicomiso de Newell's. La intención es estar encima de distintas áreas del club, en especial en todo lo referido a lo económico, con el objetivo que exista una mayor eficiencia y un menor incumplimiento de las obligaciones. Lo que se descartó de plano es que el magistrado vaya a

coadministrar la entidad del Parque. "Los dirigentes son los únicos que administran", subrayó una fuente tribunalicia.

El juez tuvo ayer una mañana de reuniones. En primer turno se juntó con el presidente Eduardo Bermúdez por espacio de dos horas para tratar diferentes cuestiones referidas a la actualidad del club (ver aparte). Luego estuvo con los integrantes del órgano fiduciario, quienes son los encargados de asesorarlo.

Lo que se conoció es que el juez piensa dictar una resolución para "ejercer un mayor control". El cambio que considera instrumentar es sobre la modalidad de trabajo, para "controlar y ver si puede haber mayor eficiencia y menor incumplimiento". La prioridad al respecto es que se abonen los sueldos.

El mayor control que piensa llevar adelante es en áreas determinadas del club, fundamentalmente en todo lo referido al movimiento económico, ingresos y egresos.

Se descartó de plano que haya existido la idea del juez de coadministrar a Newell's. "La administración del club la ejerce la comisión directiva. Es la que resuelve si tiene que contratar a un jugador u otro, si paga una cosa o otra, o el tema de camiseta, por citar algo actual. De ninguna forma interviene el juzgado en estas cuestiones", subrayó una fuente de Tribunales.

La especulación de una "intervención encubierta", como sucedió en entidades del país, con el nombramiento de un interventor que coadministra en forma conjunta con la comisión directiva, fue descartada. "Hubo clubes en los que se procedió a una intervención judicial. Así se perdió la democracia y la participación de los socios. Nunca se consideró tal posibilidad", manifestaron distintas voces.

Bellizia decidió tener una participación más activa, principalmente a partir de que surgió el conflicto entre Newell's y Agremiados. El gremio denunció a través de su secretario Sergio Marchi que el club no había cancelado toda la deuda con sus futbolistas, pese a que en su momento le había firmado el libre deuda.

Entre otros trámites, el juez estuvo el jueves pasado en Agremiados junto a sus colaboradores para recabar información. Se trajo toda clase de documentación, desde contratos actuales y antiguos de los futbolistas, recibos de pago y los depósitos que realizó el club al gremio.

En ese encuentro, Marchi no habló de adulteración ni de falsificación por parte de Newell's, como había expresado en una carta enviada a la AFA. Tampoco dio una cifra sobre la supuesta deuda que mantiene Newell's, algo que, según aseguraron, tampoco fue a buscar Bellizia. "El juez no fue a discutir sobre el monto exacto de la supuesta deuda sino a averiguar y que le den toda la documentación que requería", confiaron, y que es por demás de abundante.

El juez tenía previsto reunirse con los futbolistas, pero al menos ese encuentro no fue programado para hoy.