La Capital. El entrenador de Con una distendida charla, Paolo Montero pasó por el sillón del Facebook Live de. El entrenador de Central contó anécdotas, reveló cómo se siente viviendo en la ciudad y lo que significa estar al frente del club de Arroyito. La rivalidad con Newell's, el parecido rosarino con Montevideo y otras temáticas se filtraron en el diálogo.

El DT canalla habló además del partido de mañana entre Argentina y Uruguay por las Eliminatorias que resultará clave para las aspiraciones de ambos buscando la clasificación al Mundial de Rusia 2018. E hizo una apuesta para el choque rioplatense de mañana, aunque reconoció que el verdadero clásico sudamericano es entre Argentina y Brasil.

"La gente cree que soy antipático, que tengo problemas con la prensa, pero no me siento cómodo en la TV", explicó el exdefensor uruguayo, que brilló en el Calcio en Juventus de Italia. "Rosario me encanta porque es muy parecida a Montevideo", agrega.

"Somos respetados, somos personas de perfil bajo", afirmó sobre la relación con los fanáticos de Newell's en el día a día en la ciudad. Sin embargo, reconoce que sale poco y que es "muy respetuoso" por cómo se vive el fútbol en Rosario.

"Se vieron cosas buenas y lo más importante es el compromiso de los jugadores", opinó sobre el debut en la Superliga del conjunto auriazul. "El domingo sentimos que no perdíamos", dijo sobre la actitud de los jugadores.

"Todos los partidos de la Copa Argentina son difíciles", admitió de cara al compromiso del domingo ante Deportivo Riestra. Sobre si las tres derrotas al hilo que tiene el canalla en las finales del certamen, recordó sus caídas en las definiciones de Champions League.

En el medio se filtraron anécdotas con Zinedine Zidane, con su ayudante Chengue Morales y otros personajes destacados que aparecieron a lo largo de su carrera profesional como futbolista y que todavía figuran en su etapa como director técnico.