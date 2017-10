La libertad que tienen los rivales a espaldas de los volantes centrales rojinegros es una cuestión que merece revisarse. No es ninguna novedad. El sábado le costó tan caro que una jugada de esas características derivó en el gol de Vélez. La forma en la que marca la lepra en el medio con Nery Leyes y Jalil Elías deja desprotegidos a los zagueros centrales Bruno Bianchi y Nehuén Paz, que de por sí no son veloces y les cuesta anticiparse lejos del área de Luciano Pocrnjic.

La conquista en el estadio Amalfitani tiene de por sí un gran mérito de Vélez. La elaboración de esa jugada a partir de una sucesión de toques es capaz de llevar a su rival a cometer algún error y dejar libre a un jugador contrario. Es que siempre puede existir una desatención en el conjunto que defiende. Lo que sucede es que en el gol de Matías Vargas se dio una acción que se repite en Newell's cuando lo atacan, con los volantes centrales parados en línea y la pelota ubicada por detrás de ellos.

Newell's evidenció desde el inicio de la temporada problemas al momento de retroceder cuando sus adversarios lo contraatacaban. Le pasó en los dos primeros compromisos, frente a Unión (1-1) en el debut de la Superliga y contra Godoy Cruz (1-2) por la Copa Argentina. Desde ese momento lo disimuló sosteniendo la línea de cuatro en el fondo, con los laterales José San Román y Milton Valenzuela pasando al ataque en contadas ocasiones. Resignó esta variante ofensiva para que no lo encuentren mal parado.

Pero quedó pendiente una cuestión que pasó a convertirse en prioridad: los espacios libres que deja en su propio campo y que le dan una libertad excesiva a los futbolistas adversarios para generar jugadas de riesgo. La conquista de Vélez lo demostró. La imagen de abajo que acompaña este artículo refleja ese inconveniente y el sitio exacto donde nació el gol del equipo del Fortín.

La foto que se publica muestra el instante en que Federico Andrada le bajó de pecho la pelota a Vargas luego de recibir el pase largo de Toni. Elías y Leyes aparecen por delante de ambos. Cada uno estaba hasta ese instante con sus respectivas marcas. Elías, encima de Vargas, a quien perdió en esta acción por seguir el destino del balón, y Leyes junto a Nicolás Domínguez.

Desde el aspecto táctico, los mediocampistas centrales rojinegros se ocuparon de lo que evidentemente les correspondía, tal cual la orden táctica. Sucede que entre ellos y los zagueros, cada pelota que llega a ese sector es un peligro de gol. En la jugada que derivó en la conquista velezana, Andrada retrocedió unos metros para ubicarse en esa zona libre. Con ese movimiento se despegó de Nehuén Paz. En libertad, se la cedió a Vargas, con Elías y Leyes corriendo la pelota desde atrás. Como Elías ya no estaba encima de Vargas, Bianchi enfocó la mirada en su rival y perdió al delantero Maximiliano Romero, al que hasta unos instantes antes acompañaba a pocos metros de distancia.

Romero la recibió de Vargas y le devolvió la pared. Bianchi, que como se dijo venía siguiendo la proyección de Vargas, lo perdió y el mediocampista local le pasó por detrás y definió para el 1 a 0. La rapidez de toques y movimientos desnudó que la velocidad es contraproducente para Bianchi y Paz. Justamente por esto tampoco les conviene salir a interrumpir lejos las acciones de sus oponentes. Para reforzar el trabajo defensivo, Newell's requiere achicar los espacios hacia atrás, que los volantes se escalonen y uno de ellos se ubique más cerca de los centrales. A partir de este posicionamiento en la cancha es factible que el rival no tenga tantas facilidades para desplazarse en terreno rojinegro cuando genera una contra.

Las correcciones a realizar son diversas. Llop admitió que ante Vélez fue el peor partido. Carente de creación y de poder ofensivo, el tema de los volantes centrales es otra cuestión a considerar. En tiempos donde no hay abundancia, no está mal hacerse fuerte desde atrás.

Para el encuentro contra Chacarita del domingo 29 de octubre, Braian Rivero habrá cumplido la fecha de suspensión. Debería volver en lugar de Elías para acompañar a Leyes. Si Rivero y Leyes se complementan como hasta ahora, Newell's seguirá dando ventajas.