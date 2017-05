Maximiliano Rodríguez no anda con vueltas. Como los demás del plantel, es autocrítico hacia afuera. Después de la victoria con Huracán reconoció que "no se jugó bien". Pero como nada es casualidad, el futbolista puso en palabras por qué Newell's ganó en Parque Patricios y está cumpliendo semejante campaña. "El equipo está sólido. Lo que rescato, que es lo más importante, son los tres puntos y que seguimos ahí arriba", señaló el capitán rojinegro.

"La idea es tratar de jugar bien, tener la pelota. Hay momentos que lo podemos hacer, otros que no. El otro día (en la victoria contra Arsenal por 3 a 0) habíamos hecho un segundo tiempo muy bueno. Sabemos que con Huracán no se jugó bien. No fue un partido lindo para nosotros. Lo que se rescata son los tres puntos. Hay que corregir muchas cosas, pero el equipo está sólido", manifestó.

"Lo que rescato, que es lo más importante, son los tres puntos y que seguimos ahí arriba", sentenció Maxi sobre un nuevo triunfo que mantiene a Newell's en la segunda posición.

Maxi entiende que la virtud del rojinegro pasa por haber conformado un conjunto sólido y a la vez "peligroso", a partir de que los atacantes no pierden oportunidad para convertir cuando se les presenta una chance.

"Sabemos que nosotros arriba estamos bien, el equipo es peligroso y estamos siendo sólidos. Eso es lo más importante", señaló.

El futbolista reconoció que el sábado pasado estuvieron "imprecisos" y no pudieron "hacer tres o cuatro toques seguidos para poder generar alguna situación". Si bien sostuvo que Huracán "tenía la pelota y la manejaba mejor", aclaró que "tampoco tuvieron ocasiones muy claras".

"Estábamos bien parados y tratábamos en alguna contra de voltearlos. Tuvimos esa, la aprovechamos (por el gol de Scocco) y después aguantamos", añadió.

Maxi puso en duda que "la autocrítica" sea el factor decisivo para que Newell's sea animador del torneo. Planteó que para llegar tan alto en la tabla "se necesita trabajo, esfuerzo, sacrificio". Y reiteró que si se cumple una campaña semejante se debe a que "el equipo tiene jerarquía, está sólido y juega bien".

"Lo importante son los tres puntos, ir partido a partido. El fin de semana que viene tenemos un encuentro muy complicado con Independiente y hay que tratar de sacarlo adelante", agregó.

Cuando se le consultó qué cuestión puntual deben mejorar, manifestó que en "todos los partidos siempre falta algo. Hasta cuando ganás siempre hay cosas para mejora. Lo bueno de esto es que cuando estás ahí arriba, lo que tenés para mejorar es mucho más fácil, estás de buen humor para corregir".

El jugador consideró que "para pelear grandes cosas necesitás un poquito de suerte", aunque prefirió no hablar de si Newell's se encuentra en condiciones de coronarse porque "todavía falta mucho, ocho partidos".

"Está todo muy apretado. Lo más importante es que dependemos de nosotros. Después a veces necesitás que otros vayan perdiendo puntos. Se vio en el partido de Independiente con Estudiantes, dos equipos que juegan bien, que están ahí arriba y no se sacaron ventaja (2-2). Y nosotros aprovechamos eso", manifestó sobre los cinco puntos que le lleva ahora al pincha.

"Boca tiene equipo para pelear hasta el último partido, jugadores de mucha jerarquía. Pero a veces, como le pasó con Patronato, le llegaron y le hicieron un gol. Está todo muy cerrado. A veces necesitás cerrar los partidos y no podés. Hasta que el árbitro no pita, tenés que dar el máximo", dijo.