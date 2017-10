El "double-event" a lo guapo

Generoso, galopador y guapo, algunos de adjetivos con los que se podría catalogar a Dammed Foot, caballo de neto corte jerárquico -delicado de medios-, pero que cuando está sano demuestra en la cancha los puntos que calza.

Como lo hizo ayer en la prueba insignia del turf rosarino. Como en 2014, el jockey Gabriel Acosta junto al trainer Héctor Fioruccio festejaron en la herradura junto al hijo de Footstepsinthesand, quien salvó un interregno de siete meses poniendo en juego esa cuota extra de bravura que lo caracteriza.

No es fácil regresar después de tanto tiempo de permanecer entre algodones y máxime en un cotejo de largo aliento y donde se medía ante adversarios de sumo valor, como el caso de su vencido, Crazy Strong, quien marcó el camino desde la suelta y recién en el filo del disco fue precedido quedando a la cincha.

En un trámite bien definido, Gabriel Acosta lo dejó galopar alternando la 4ª y 5ª ubicación del mencionado Crazy Strong, que a su vez era perseguido por el cordobés Ex Cía, Southern y el tordillo Expresivamente.

En toda la recta de enfrente no se registraban variantes, hasta llegar al palo de los 1.000 donde Crazy Strong intentó extender el dominio, al tiempo que se notaba el progreso de Dammed Foot, que abreviaba terreno poniéndose a tiro de atropellada. En los albores de la recta, Crazy Strong intentó la disparada pero Dammed Foot rápidamente fue en su busca. Se trenzaron en un arduo cabeza a cabeza, hasta los 30 finales donde el vencedor volcó la balanza a su favor estirando 3/4 cuerpo de ventaja al cabo de 2' 16'' 57c.