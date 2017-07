"El doping nos ha golpeado", reconoció el DT de River Marcelo Gallardo

El doping sigue golpeando las puertas de Núñez. Ayer, las contrapruebas de Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada repitieron el resultado positivo inicial, por lo que River espera ahora una sanción y el Muñeco Gallardo admitió que la situación "golpeó" al plantel.

La notificación de la contraprueba, realizada en Los Angeles, ya fue recibida por la dirigencia millonaria, que ahora esperará la sanción de la Conmebol, algo que tardaría un tiempo más.

Ante esa situación, el DT Marcelo Gallardo reconoció que el resultado positivo en las contrapruebas volvió a golpear a un plantel que "no sabe cómo sucedió".

"El doping nos ha golpeado, claramente", tiró el Muñeco en primera instancia. "No tengo nada en claro porque no sabemos cómo sucedió, no tengo explicación alguna. Tengo la conciencia limpia. Sé del valor humano de cada uno de los futbolistas", explicó.

En declaraciones a la prensa, el técnico millonario también valoró las contrataciones realizadas por el club hasta el momento, algo que le agregó mucha jerarquía a un plantel rico en cantidad y calidad de jugadores. Gallardo se mostró "muy satisfecho" tras la llegada de los experimentados Javier Pinola, Ignacio Scocco, Enzo Pérez y el arquero Germán Lux, más el retorno del defensor Alexander Barboza desde Defensa y Justicia.

"A mí me genera muchísima ilusión porque uno cuando conforma un plantel quiere que sea competitivo, que los niveles más o menos sean igualitarios para que la elección sea difícil. Al entrenador lo mejor que le puede pasar es tener jerarquía y después el problema para elegir", explicó.

Por último, respecto de la pretemporada, luego de una jornada inicial pasada por agua, el plantel de River tuvo el primer contacto con el campo de juego en Orlando, Estados Unidos. La práctica se basó en una entrada en calor y luego ejercicios integrados donde se mezcla lo físico con lo técnico.