El diablo mete la cola en la llegada de Diego Rodríguez a Central

Central anunció oficialmente el pasado 30 de julio que había adquirido la mitad de los derechos de Diego Rodríguez. Hasta ahí todo era color de rosa en torno al arquero. Sobre todo luego de muchas idas y venidas para cerrar la negociación. No obstante, lo concreto es que el Ruso todavía no firmó el nuevo contrato con los canallas. Por lo tanto, es duda para el sábado. El quid de la cuestión es que Independiente mantiene una antigua deuda con el jugador, quien no está dispuesto a ceder sus derechos. Eso marca que la situación se puede complicar a la brevedad. Si bien hay tiempo hasta el viernes para presentar la documentación en la AFA, en caso de no hacerlo entonces quien deberá salir al ruedo contra Colón será Jeremías Ledesma.

La realidad indica que Central acordó en su momento comprarle la mitad de la ficha del Ruso al Rojo de Avellaneda, que había ratificado que no lo tendría en cuenta. Nadie imaginó en Arroyito que llegaría el estreno de la Superliga y su arquero no es su arquero.

"Lo que pasa es que Rodríguez tiene que resolver su problema con Independiente. Es un tema económico entre ellos. Estamos al tanto de esta situación, pero somos optimistas en que antes del viernes debería haber una señal porque el sábado jugamos", deslizaron desde la sede de calle Mitre cuando Ovación sacó a la luz este tema, espinoso para muchos.

Claro que a la vez abrieron el paraguas sin poner muchos reparos. "Si no firma, entonces deberá atajar Ledesma. Pero Central en este caso no tiene nada que ver", declaró un alto dirigente auriazul.

Desde el lado del jugador también brindaron su punto de vista. "No, todavía no firmó, por lo cual no es jugador de Central. Independiente tiene una antigua deuda con Diego Rodríguez, por lo tanto habrá que ver qué decisión seguirá tomando el Ruso", informaron desde Capital Federal.

Mientras tanto, el cuerpo técnico que encabeza Paolo Montero recién ayer tomó nota del caso. Y encendió la luz de alerta. La información sobre el cuadro de situación que tiene al arquero como protagonista no cayó bien porque le genera una duda extra, amén de otros problemas de fondo a resolver (ver aparte).

Por el momento, todo seguirá igual. El Ruso continuará entrenando con un permiso provisional. Pero en Arroyito cruzan los dedos para que solucione cuanto antes su inconveniente con Independiente, que a la vez deberá ponerse al día para poder arrancar la Superliga.

Y a eso apunta el arquero. A que el Rojo le cancele cuanto antes lo que está documentado para luego sí estampar su firma en el contrato por tres años con Central y ser titular contra Colón. Caso contrario, quien saldrá en la foto principal el sábado en Santa Fe será Jeremías Ledesma.