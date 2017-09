El día que expulsó a Diego

Todavía se puede ver el famoso video con Maradona, hace 21 años en un Vélez 5 - Boca 1 en el que expulsó a Diego, quien le recriminó: "Maestro, ¿usted está muerto que no me habla?"

¿Cómo lo recuerda?

No le respondía y él ya sabía por qué. Nunca tomé una decisión sin que el jugador supiera los motivos, jamás. Después de que me señala, marcando los incidentes en la hinchada de Boca, incitando a la violencia adelante de todo el estadio, ahí le saqué la roja. Se dio vuelta y se fue sin decir nada. Pero lo agarraron de afuera, le metieron ficha y lo hicieron volver. Por eso sucedió. Y si estás haciendo esos gestos, ¿no te vas a dar cuenta de porqué te echan? Hay lenguajes que no pasan por lo oral, con las señas bastan.

¿No se tentó de responderle?

No se puede responder a las tentaciones, lo de uno tiene que ser cerebral sin responder a los impulsos. Cuando uno toma la decisión porque considera lo correcto, hay que sostenerlo, pase lo que pase e independientemente de las consecuencias. Y si un jugador de elite como él debe ser pasible de expulsión, cualquier nimiedad puede resultar gravitante.