El delantero Lucas Alario se realizó la revisión médica para irse al Bayer Leverkusen

Lucas Alario se realizó este mediodía la revisión médica bajo la supervisión de los médicos del Bayer Leverkusen, que están en Argentina para cerrar el fichaje del delantero de River.

Según fuentes cercanas a la operación, los alemanes avanzan a paso firme para pagar los 24 millones de euros, con impuestos incluidos, para fichar al jugador.

No obstante, desde la dirigencia de River manifestaron su malestar porque no estaba autorizado a realizarse ninguna revisión médica e incluso no descartaron intimar legalmente al jugador y a su representante, Pedro Aldave.

Alario firmará un contrato por cinco años una vez que resuelva su salida de la institución, algo que parece inevitable.