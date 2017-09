El debutante se cargó al histórico

La capital salteña celebró con todo el arranque del Súper 20, el torneo corto de la Liga Nacional que comenzó anoche con el triunfo de Salta Basket 76 a 66 a Atenas de Córdoba, en un partido del grupo B que enfrentó al debutante (compró la plaza de Libertad de Sunchales, que jugará el TNA) y el más campeón (9 veces) y el que más temporadas disputó (33).

El partido se jugó en un polideportivo Delmi colmado y el triunfo salteño fue histórico, ya que era el primer cotejo oficial en la máxima divisió. La entidad, con fuerte respaldo económico del gobierno provincial, se reforzó bien y el técnico sigue siendo Ricardo De Cecco. La figura anoche fue Pablo Espinoza con 25 puntos.

Mientras que Atenas intenta volver a los primeros planos del básquet nacional luego de dos temporadas aciagas en las que ni siquiera accedió a los playoffs. El entrenador es Nicolás Casalánguida.

Por el mismo grupo B hoy jugarán Quimsa v. Instituto. Y esta noche habrá otros tres partidos de la 1ª fecha, en el que se destaca Argentino de Junín v. Quilmes de Mar del Plata, por el grupo D, por la presencia de rosarinos: Rodrigo Sánchez y Guido Mariani en el local y Omar Cantón en el visitante. Pero además el árbitro será el también local Cristian Alfaro. Completan: San Martín (C) v. La Unión (F) (Grupo A) y Boca v. Ferro (C). Mañana juegan el campeón San Lorenzo v. Obras (C), Gimnasia CR v. Peñarol (D) y el debutante Comunicaciones de Mercedes v. Estudiantes de Concordia (A). El viernes cierran el primer capítulo Bahía Basket v. Quilmes (D) y Regatas v. La Unión (A), y comenzará al 2º con Olímpico v. Instituto (B).