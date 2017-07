Como los dirigentes del fútbol argentino están sometidos permanentemente a un conflicto de identidad cuya sanación parece estar bastante alejada de la pasión y del sentimiento, necesitan colaboradores que les vayan alisando el camino, sacando piedras del mismo. Con el paso del tiempo algunos negocios muy tentadores llevan a las personas a desvirtuar sus profesiones o a usufructuar el cartel de otras para trabajar de lo que verdaderamente les redunda en el bolsillo. Es el caso de los periodistas militantes, una deformación profesional imperdonable que no admite atenuantes. Pero mucho peor es el papel de aquellos que ocultos en el rol de hombres de prensa gestionan la imagen de algunos dirigentes. A los menos deshonestos se los ve en la tele, se los lee en los diarios y se los escucha en la radio. Los otros trabajan en el anonimato y sus beneficios económicos suelen ser mucho más abultados que los de los primeros. Siempre los hubo, no es defecto nuevo de una profesión en franco estado de descomposición, pero ahora se diseminan por todas partes y no tienen ni el más mínimo prurito en reconocer su rol de partidarios. Mientras el público los acepte, y eso sucede claramente, seguirán siendo la voz de los dirigentes que hoy someten todo al consenso o a la prueba del ensayo y el error. Y esto último es lo que sus adláteres manejan a la perfección. Para eso les pagan.

El complemento de los periodistas partidarios

Como los dirigentes del fútbol argentino están sometidos permanentemente a un conflicto de identidad cuya sanación parece estar bastante alejada de la pasión y del sentimiento, necesitan colaboradores que les vayan alisando el camino, sacando piedras del mismo. Con el paso del tiempo algunos negocios muy tentadores llevan a las personas a desvirtuar sus profesiones o a usufructuar el cartel de otras para trabajar de lo que verdaderamente les redunda en el bolsillo. Es el caso de los periodistas militantes, una deformación profesional imperdonable que no admite atenuantes. Pero mucho peor es el papel de aquellos que ocultos en el rol de hombres de prensa gestionan la imagen de algunos dirigentes. A los menos deshonestos se los ve en la tele, se los lee en los diarios y se los escucha en la radio. Los otros trabajan en el anonimato y sus beneficios económicos suelen ser mucho más abultados que los de los primeros. Siempre los hubo, no es defecto nuevo de una profesión en franco estado de descomposición, pero ahora se diseminan por todas partes y no tienen ni el más mínimo prurito en reconocer su rol de partidarios. Mientras el público los acepte, y eso sucede claramente, seguirán siendo la voz de los dirigentes que hoy someten todo al consenso o a la prueba del ensayo y el error. Y esto último es lo que sus adláteres manejan a la perfección. Para eso les pagan.