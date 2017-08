El clásico de Las Delicias fue verdinegro

Sin jugar en plenitud pero aprovechando muy bien las oportunidades que tuvo, Duendes se quedó con el clásico de Las Delicias al superar a Universitario de visitante por 41-24. De esta manera, el equipo del Fantasmita consiguió la primera vacante para las semifinales (y por ahora es el único) cuando aún resta jugar una fecha de la Zona Campeonato.

Con muchos juveniles haciendo sus primeras armas, el verdinegro justificó la victoria sobre todo lo hecho en el primer tiempo, cuando sacó una diferencia muy importante por méritos propios y también por la complicidad de su rival, que cometió un sinfín de errores imperdonables y llamativos para jugadores de primera división.

El conjunto académico pegó primero, después de una contra letal que arrancó en las 22 propias y terminó en el ingoal ajeno. Marcos Auguste abrió la cuenta después de interceptar una pelota en pleno ataque de Duendes. La defensa verdinegra quedó a contrapierna y poco pudo hacer para frenar la carrera del wing.

Esa conquista despertó a Duendes que en pocos minutos logró el descuento con el try de Román Miralles, en una jugada que se inició en un line mal tirado por el local y muy bien aprovechado por la visita.

De a poco, el verdinegro empezó a ganar protagonismo y a avanzar en el terreno. Y cuando el Fantasma avanza, es muy difícil contenerlo. Para colmo, muchas veces, Uni se complicó con sus propios errores, fue un equipo previsible y sin ideas, al punto que cuando tuvo la pelota regaló la posesión con kicks intrascendentes, cosas que le facilitaron la tarea al líder del campeonato.

Después de los veinte minutos y hasta el final del primer parcial, Duendes lustró la chapa, aceleró y demostró por qué está donde está. Santiago Chocobares, Jeremias Del Mastro e Ignacio Fantín por partida doble dijeron presentes en el ingoal académico y prácticamente sellaron la victoria.

Uni, en tanto, seguía mostrando errores conceptuales (las salidas siempre al mismo lugar y sin presionar al receptor, por ejemplo) en la toma de decisiones que complicaban su panorama.

La cosa cambió en el complemento, cuando se vio lo mejor de Universitario (el ingreso de Facundo Cuello fue fundamental). El local corrigió algunos errores (sobre todo en el line), repuntó en su juego y tuvo chispazos de buen rugby. Cambió de mentalidad y se animó a más, mientras que Duendes movió el banco para darle más rodaje a sus hombres. En ese contexto el segundo tiempo se hizo más parejo, pero esa levantada no le alcanzó al anfitrión para dar vuelta la historia. La victoria era verdinegra.



Faltan tres lugares



Cuando solamente falta una fecha para que termine la Zona Campeonato, únicamente Duendes consiguió el pasaje a las semifinales. Jockey Club, Gimnasia, Estudiantes y CRAI cuentan con chances matemáticas de acompañar al verdinegro, pero uno de ellos no logrará el objetivo.

Ayer Jockey vapuleó a Santa Fe Rugby con un contundente 64-7 y el próximo sábado recibirá a Old Resian, equipo que ayer consiguió su segunda victoria al superar a Universitario de Santa Fe 29-22.

Gimnasia, en tanto, sintió el mazazo que le propinó Duendes hace una semana y no logró reponerse: cayó ante CRAI en la Bombonera por 55-41 y para acceder a las semis deberá ganarle el sábado a Universitario SF. El Gitano, que también está en la charla, visita a Universitario.

Otro duelo de importancia para dilusidar uno de los semifinalistas será el que sostendrán Estudiantes y Santa Fe Rugby. Ayer el equipo del parque Urquiza paranaense venció en el clásico entrerriano a Tilcara 39-10 y sueña con ser uno de los cuatro mejores del Litoral.