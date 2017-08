A cuatro días del debut de Newell's en la Superliga, el técnico Juan Manuel Llop tiene casi todo definido para la presentación del equipo y la personal en el retorno al club como entrenador. Lo hará el lunes, a las 19.05, frente a Unión, en el Coloso. Para este juego no habría demasiadas sorpresas porque utilizará la base de la formación que viene probando en los amistosos. El interrogante está focalizado en Brian Sarmiento, uno de los refuerzos más importantes que tuvo la Lepra y que llega con lo justo, por eso estará en el banco de suplentes.

Hoy Llop brindará una conferencia de prensa tras la práctica matutina y seguramente dará indicios concretos del once que pondrá en cancha en el debut en la Superliga. La formación será con Luciano Pocrnjic; José San Román, Bruno Bianchi, Nehuén Paz y Milton Valenzuela; Jalil Elías y Juan Sills; Joel Amoroso, Víctor Figueroa y Héctor Fértoli; Mauro Guevgeozian.

En otro orden, mañana, de 12 a 17, comenzará la venta de entradas para el partido frente al tatengue y continuará el mismo lunes, desde las 12. Para este juego se exigirá a los socios la cuota de agosto paga. Los boletos para no socios costarán 250 pesos y para menores 80, mientras que jubilados, damas y pensionados 130.



Nico Silva, inscripto



Ñuls anotó anoche sobre el cierre del libro de pases al delantero Nicolás Silva (también lo inscribió Huracán). "Lo vamos a evaluar. Además, no hay que realizar una gran inversión", le dijeron a Ovación las fuentes consultadas tras la determinación de sumar al atacante.



Ñuls v. Godoy Cruz, aún a confirmar



Newell's y Godoy Cruz se medirían el 6 de septiembre por los 16avos de la Copa Argentina. La idea sería en que se juegue en Santa Fe, cancha de Colón o Unión, aunque la dirigencia del Tomba (como era lógico) objetó el lugar elegido por la distancia. Los mendocinos quieren otro lugar, como Córdoba por ejemplo.