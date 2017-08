El Chino Vittor está en la mira

La dirigencia de Central está trabajando puntualmente en dos nombres para cerrar de una vez por todas el solicitado zaguero que encaje dentro de las pretensiones de Paolo Montero. Uno ya trascendió el jueves y es Julio Barroso, hoy en Colo Colo de Chile. Pero el otro todavía no estuvo en el tapete periodístico, aunque Ovación siguió la línea de un dato y llegó a la conclusión de que uno de los apuntados sería Sergio Vittor, quien actualmente se desempeña en Racing.

No obstante, las tratativas por el Chino todavía se encuentran en un período de averiguaciones. Es que los directivos canallas no buscan alentar más expectativas de las que realmente tiene la gestión. De ahí que manejaron la situación con sumo hermetismo. No quieren que les pase lo mismo que ya ocurrió con las negociaciones por el colombiano William Tesillo, Jonathan Galván, Juan Forlín, Nicolás Freire o Matías Caruzzo. Y así podrían seguir las firmas de muchos de los que entregaban señales para venir y al final no lo hicieron. Por eso lo único concreto es que todos estos futbolistas estuvieron a punto de llegar y al final eligieron la comodidad de otros destinos o directamente se quedaron en sus equipos.

A diferencia de esas chances anteriores frustradas, Vittor cuenta con la ventaja de que Central debe decidir ya si avanza con las tratativas. El tiempo apremia y Montero quiere un zaguero ahora mismo. El defensor de Racing encuadra dentro del gusto del DT uruguayo. Porque no sólo ya se calzó las camisetas de dos grandes del fútbol argentino, como Independiente y Racing, sino que sabe desempeñarse en una defensa que convive lejos del arco propio. Aunque parezca una pequeñez este aspecto táctico, muchos de los defensores que quedaron en el camino fueron descartados porque no eran proclives a jugar en la mitad de la cancha o en una defensa visiblemente adelantada.

También la dirigencia canalla maneja la información de que Vittor podría salir ahora de Racing. Sobre todo porque ya no es un inamovible para el entrenador Diego Cocca desde la llegada de Lucas Orban. De hecho, anoche no fue titular en el partido contra Atlético Mitre de Santiago del Estero por la Copa Argentina. Ese cambio de planes, obviamente, beneficia a Central y le daría una salida a la situación incómoda que atraviesa el jugador. Además, otro poroto que suma y mucho es la buena relación que tiene la dirigencia canalla con el titular de Racing, Víctor Blanco.

Lo de Vittor se viene cocinando desde hace unos días, casi en sintonía con la aparición de Julio Barroso. En ese sentido, quizás el defensor de Racing esté mejor posicionado porque conoce al dedillo el fútbol argentino y encima viene en competencia. Incluso, el propio Montero ya lo tenía junado desde sus tiempos como DT de Colón. A Paolo le gustan las características y valora la contextura física que tiene (casi 1,90 metro), condición con la que suele controlar a los delanteros rivales. Justamente comprobó esto luego de analizar varios videos del Chino, junto a sus ayudantes el Chengue Morales y Juan Iraola.

Vittor es otro posible candidato para ocupar el casillero, aún vacío, de zaguero central.