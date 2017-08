El charrúa se va armando para afrontar una nueva temporada

Central Córdoba se quiere armar en serio para afrontar la temporada 2017/18 de Primera C. Porque no es un dato menor que la institución de Tablada arrancará en el puesto 16 sobre 20 equipos en la tabla de promedios. Su entrenador, Ariel Cuffaro Russo, está luchando contra la situación económica que viven la mayoría de los clubes del fútbol argentino y se está moviendo para poner en cancha al equipo más competitivo posible. Y para eso está apelando mucho a lo motivacional, para convencer a algunos jugadores para sumarlos al nuevo proyecto charrúa. Es por eso que desde hace un par de días están entrenando el volante Mario Paglialunga (ex Rosario Central), que viene de jugar en Tigre; el delantero Juan Pablo Pereyra (ex Atlético Tucumán y Estudiantes), que en la temporada pasada vistió la camiseta de Cipolletti (Río Negro), y el defensor Juan Manuel Casini (ex inferiores de Central), que estuvo este año en Talleres de Remedios de Escalada.

Vale destacar que ya firmó el delantero Cristián Yassogna y Cuffaro Russo busca convencer a un arquero con pasado en primera división.

Los charrúas sufrieron la baja de ocho futbolistas. Los arqueros Leandro Romero y Alex Debiase, los defensores Cristián Godoy y Alan Ledesma; el volante Cristián Sánchez y los delanteros Juan Carlos Lescano, Ramiro Rocca y Leandro Figueroa.