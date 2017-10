El charrúa desactivó la bomba

Ganó Central Córdoba y es noticia. El elenco de barrio Tablada, con una buena producción colectiva, se hizo fuerte en la cancha de Ituzaingó y con goles de Juan Pablo Pereyra y Juan Fernández derrotó al local por 2 a 0. El partido estuvo en duda por una amenaza de bomba en el estadio y se disputó 45 minutos más tarde (ver aparte).

El charrúa por fin pudo sumar de a tres y descomprimió el mal arranque del presente certamen. De movida los dirigidos por Ariel Cuffaro Russo tomaron el control de las acciones y a los 13' con un exquisito tiro libre de Pereyra, el charrúa se puso 1 a 0. A partir de la apertura del marcador, el Matador jugó tranquilo en todos los sectores, borró a Ituzaingó y no tuvo sobresaltos en el arco de Ojeda.

En el complemento, el local adelantó las líneas pero no tuvo ideas para romper la férrea defensa del charrúa. En el final, Lazo realizó una gran jugada personal, remató ante la salida de Pisano, el balón se estrelló en el palo derecho y de arremetida el Enano Fernández a los 89' con un toque suave debajo del arco estampó el 2 a 0.

Córdoba cambió de imagen y en Ituzaingó logró la primera victoria en la C.