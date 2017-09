El caso Advíncula

El juez Bellizia los denunció penalmente por Advíncula. ¿Cuál es tu punto de vista?

Lo primero que hay que decir es que no hay ningún contrato en negro. No hay dinero en negro como se dijo. Todo lo que se hizo y se pagó en la gestión por Advíncula consta en los registros del club y eso es lo que nos da la tranquilidad en la causa. Tal vez el juez lo que entendió es que nosotros en el momento de presentarle la documentación para que él evalúe esa contratación no fue toda la que existía en el club, que era un anexo que representaba un pago que se le había hecho al jugador en el momento de contratarlo, pago registrado en los libros del club, con cheques del club, y con el recibo correspondiente firmado por Advíncula.

¿Y ese pago a qué correspondía?

Al pago inicial que se le hizo para acordar su llegada al club. Se le pagó una suma, lo mismo que pagás por un préstamo de un jugador, y después el contrato. La documentación de ese pago inicial no se presentó al juzgado. El juez interpretó, según entiendo yo, que no tenía toda la documentación necesaria para evaluar la incorporación de Advíncula. Por eso hizo la presentación para que se considere nuestra actuación, y nosotros ante quien correspondía hicimos nuestro descargo y eso fue todo el tema.