Luego de la difusión del cartel de Central en las redes sociales, los hinchas de Newell's retrucaron exhibiendo uno similar que se encuentra desde hace tiempo en la Escuela de Fútbol Malvinas Argentinas en el que se aboga contra la violencia en el fútbol infantil.

"No me grites en público", "no le grites al entrenador", "no menosprecies al árbitro", "no pierdas la calma" y "alentame, con tu apoyo soy feliz", son algunos de los mensajes que se suceden en el cartel dedicado a los padres de los niños que concurren a jugar, con el sueño de algún día hacerlo en Primera para la Lepra.

Al igual que el mostrado de las inferiores canallas, en Newell's destacan el trabajo de las inferiores más allá del cartel que exhibe una manera de pensar y de trabajar para combatir la violencia en el ámbito del fútbol infantil.

Los fanáticos leprosos hicieron tendencia en las redes de la ciudad al cartel con los colores rojinegros y el mensaje de paz para el fútbol de menores. En ese sentido, es de destacar que tanto Central como Newell's apuntan para el mismo lado, trabajando minuciosamente para formar a los más pequeños con los valores que permitieron destacarse a sus principales figuras.