El canalla se engancha con el pibe Rivas

La lógica indicaba que Gustavo Colman iba a ser titular esta tarde. Pero el experimentado volante no podrá estar en el Gigante. No porque se haya resentido del esguince que había sufrido en la rodilla izquierda. Si no porque debió viajar de manera urgente a Buenos Aires como consecuencia del fallecimiento de su padre. Por eso es que en la práctica de ayer, Paolo Montero decidió darle continuidad a Leonel Rivas, quien será el encargado de abastecer esencialmente a los puntas Herrera y Teo Gutiérrez.

"Quiero estar como sea", le había dicho Colman a este medio luego de la conferencia de prensa que había ofrecido el viernes al mediodía. Pero el destino le jugó una mala pasada al hábil volante, quien se ausentó de la última sesión de entrenamiento por razones de fuerza mayor.

"No, no pudo estar porque tuvo un serio problema personal. En estos momentos sólo podemos darle nuestro más sincero apoyo", deslizó una fuente canalla ayer cuando Ovación constató que el Colmandante no había ido a practicar. "Falleció el papá, por lo tanto se quedará unos días junto a sus familiares", acotaron desde el club.

Y como el partido es hoy, Montero no dudó y apeló nuevamente al pibito Leo Rivas para que sume más minutos desde el vamos. En realidad será su tercer partido de titular en apenas una semana debido a que actuó contra Gimnasia, el martes ante Cañuelas por Copa Argentina y esta tarde lo hará frente a Aldosivi.

En el repaso táctico que hicieron los canallas ayer a la tarde en el country de Arroyo Seco, el juvenil proveniente del convenio con Tiro Federal estuvo parado detrás de Teo Gutiérrez y el Chaqueño Herrera, en clara señal de que será el enganche del equipo pese a que Pachi Carrizo le dará además una gran mano en ese rubro.