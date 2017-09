Si esta crónica diera cuenta de una competencia de vela seguramente diría que la de ayer, para Duendes A, fue la regata para descartar. Para Plaza, en cambio, sería un triunfo como para acceder a una Medal Race. Es que, en Las Delicias, al local, líder y hasta ayer invicto, no le salió casi nada. Por falencias propias, por méritos rivales. Y a Atlético, campeón 2016, le salió casi todo. Por mérito, por falencias ajenas y por un par de guiños del azar. Fue entonces victoria por 5 a 2 de Plaza sobre las chicas del Fantasmita en un partidazo, especialmente desde las emociones, por la fecha de 19ª del torneo de primera división de damas de la Asociación de Hockey del Litoral. La derrota del verdinegro posibilitó además que Jockey A mande ahora en las posiciones, tras imponerse a GER B en el Parque por 5 a 2. A falta de tres jornadas para la finalización de la segunda ronda e inicio de los play offs al torneo le queda solamente un invicto: Provincial, que ayer empató en su casa 1 a 1 con GER A.

Todo lo arrollador que había sido Duendes A en la fecha pasada (12 de agosto, después llegó el parate por el Campeonato Argentino de Selecciones Mayores), cuando goleó 4-0 a Old Resian ayer quedó en el olvido. Y es que Plaza ni siquiera se lo dejó recordar. Le asestó dos golpes en la mandíbula de arranque y le manejó un primer tiempo en el que el verdinegro se iba reponiendo como podía. El conjunto conducido por Patricio Rambaudi aprendió perfecta la lección que no había que ir por un medio donde iba a frustrarse, a sabiendas de las jugadoras que ocupan ese sector en Duendes A y movió la bocha por otros rincones, con criterio e inteligencia. Sorprendentemente el hasta ahí líder del torneo, no mostraba atisbos de reacción suficiente. Sharon Seaton gritó el primero de Plaza a los 3', a través de un córner corto y luego conectó un centro que vino por la derecha a los 6', como para establecer diferencias tempranas.

A medida que iba encontrando oxígeno (y valga el simbolismo para una tarde agobiante que padecieron las jugadoras en carne propia) Duendes A intentaba. Llegó el primer córner corto y de allí consiguió un penal, pero Ariela Tabia, le dijo que "no" a la goleadora del torneo Agustina Bouza. Yerró el equipo de José Luis Oro pero siguió buscando. Y de nuevo lo anularon: primero Pilar Méjico sacó en la línea la bocha que iba a convertirse en gol de Eugenia Gutiérrez y luego la defensa frustró cuatro ocasiones seguidas de peligro bajo la autoría de Gutiérrez, Bouza y Wasinski. A los 33' el local liberó el grito atragantado, por Sol López, que le puso el moño a una jugada colectiva enarbolada por Candela Nobile y Giuliana Di Terlizzi. Sin embargo, no le duró nada el festejo al local. María Galli pegó desde el fondo, Delfina Soljan apenas la tocó y la arquera de Duendes A, Nina Gattarello la dejó pasar, creyendo que esa bocha se iba de la cancha. Pero no, esa bocha no se iba, pegó en uno de los palos y despierta y astuta la tomó Sharon Seaton de nuevo para marcar el 3 a 1 (35'). Final del primer tiempo. Sonrisas cómplices de un lado. Miradas atónitas del otro. A un equipo le iba a salir todo. Al otro casi nada.

La segunda parte no cambió la tónica del "palo y palo", pero en esa búsqueda Plaza, con la tranquilidad de la diferencia en sus espaldas, obró mejor. Duendes estaba obligado a buscarlo, entonces iba e iba, pero chocaba con la misma muralla: Ariela Tabia, a esta altura de tarde, excepcional una vez más. Volando, achicando, luciéndose. Agustina Bouza se sacó la mufa a los 64', con un sablazo de mediavuelta, pero esa iba a ser la última ilusión de una posible reversión del partido. Porque inmediatamente Duendes A consiguió otro corto, imaginó el 3 a 3 pero la película se transfiguró en segundos. La pararon mal y vino una contra letal: Victoria Gordo y Dirce Yuli le hicieron el 2-1 a Gattarello y acomodaron el resultado a su favor a los 65' con el grito de la rubia que con la misma cómplice alcanzó el tercero. Pegó Gordo, la pelota tomó altura y Dirce la "descolgó", como si tuviese un bate, como buena jugadora que cricket que fue.

Plaza, el campeón 2016 le asestó un golpe bárbaro a Duendes A, lo dejó sin invicto y sin cima. Había aplicado la misma medicina con Jockey A en la fecha anterior. Pelea en mitad de tabla pero evidencia que será complicado para todos. Hubo partidazo en Las Delicias y las emociones se sacudieron como si estuviesen arriba de una montaña rusa.

Jockey A es trepó con goleada.

En el parque Independencia Jockey A festejó doble: le ganó a GER B por 5 a 2 (Florencia Mustachi y Victoria Hernández; Dolores García, Inés Manavella -2, Candelaria Calvo y Soledad Valle) pero además quedó nuevamente como líder en solitario, con 44 puntos. Duendes A lo escolta (chocan en la próxima fecha) y tercero quedó Provincial que igualó con GER A 1 a 1 (Jasmín Spinozzi; Paula Díaz Romani). Old Resian recuperó su andar positivo y le dio la sorpresa a Universitario en su casa, ganándole 1 a 0 (Camila Torres). Como local, Bancario fue goleado por Regatas 4 a 1 (Belén Despósito; Ana Gorostegui, Brisa Gianetti -2, Sifía Mazón). Habían adelantado la fecha Jockey B y Duendes B: fue para el verdiblanco por 3 a 0 (Lucila Marini, Rosario Miranda, Mercedes Colomar).