El balance equilibrado de la oposición para no desestabilizar

El balance 2016-2017 que será tratado en la asamblea ordinaria del miércoles en el estadio cubierto abre un panorama intrigante. Las agrupaciones opositoras de Newell's se abocaron desde el viernes, día en que el club lo puso a disposición de los asociados, a su análisis. Los referentes de la oposición consultados durante el fin de semana manifestaron que es compleja una evaluación minuciosa al no contar con toda la documentación que justifique las cifras. Pese a estas dificultades, y a partir de lo que tienen a mano, existen serias objeciones al ejercicio que concluyó el 30 de junio pasado. La opinión general es que así, tal cual se presentó, no existe chance de que sea aprobado. Pero la intención es no desestabilizar a la comisión directiva, ante la delicada situación que atraviesa el club y el temor a una intervención judicial. Hoy los opositores se reunirán con la dirigencia para tratar el tema del balance y es posible que haya una definición más clara sobre la postura a adoptar en la asamblea.

Las agrupaciones interrogadas para conocer cómo evalúan el balance puesto a disposición de los socios son Pertenencia Leprosa, Movimiento 1974, Autoconvocados, 2 de Junio, ADN Leproso y Faustino González. Con mayores o menores reparos, a partir de que no cuentan con toda la información, y una opinión desfavorable sobre el balance, la oposición se plantea no adoptar ninguna decisión que desemboque en el desplazamiento de la comisión directiva a partir de una intervención judicial en la administración del club. Si sucediese algo así, consideran que el desenlace sería perjudicial, tal cual ocurrió con otras entidades del país. No les pasa por alto la señal que dio hace una semana el juez Fabián Bellizia, a cargo del fideicomiso de Newell's, al resolver un mayor control económico y financiero del club por cheques rechazados, atrasos de sueldos y "liquidaciones salariales en las que no coincide la cuantía de los rubros explicitados en los recibos de sueldo con lo convenido en los contratos registrados en AFA".

La documentación

El club entregó el viernes cuatro hojas con el "estado de situación patrimonial al 30 de junio de 2017". Se detalla que el déficit del ejercicio 2016-2017 es de 41 millones 217 mil 500 pesos, es decir que la pérdida mensual es de 3 millones 434 mil 791 pesos. Pero el balance no estuvo acompañado por las notas complementarias que son las que explicitan el porqué de cada cifra. "Lo importante son las notas que acompañan el balance, porque sino el informe son sólo una serie de números y saldos", manifestó uno de los consultados. Las notas se empezaron a distribuir recién a partir del sábado y los contadores de las agrupaciones comenzaron a analizar la información con la que cuentan, aunque todo relativamente dentro de los plazos previstos. Es que el artículo 32 del estatuto determina la entrega del balance a los socios cinco días antes de la asamblea.

También debió esperarse hasta el sábado para que se entregue el dictamen del auditor externo sobre el balance y resta el dictamen de la comisión fiscalizadora, cuyos tres titulares son del oficialismo y dos de la oposición, que se aguarda que esté hoy a disposición.

La evaluación primaria que se hace con la documentación aportada es que "el balance así va en camino de no ser aprobado", según expuso otro de los líderes opositores. Esto no implica que la postura sea el rechazo. Existe la intención de encontrar un mínimo consenso con la comisión directiva. "El momento en el que está Newell's es sensible", alertó el abogado de una de las agrupaciones. Si la dirigencia no consigue que se apruebe el balance, nadie sabe cuáles serían las derivaciones.

A la oposición le preocupa que se termine con la remoción de la comisión directiva a partir de una intervención judicial, como alguna vez le pasó a Rosario Central.

La votación

"Hay que tratar de pacificar porque el clima está enrarecido", dijo otro de los opositores. Por tal razón, considera que es "importante" la reunión de hoy con la dirigencia para tratar de "consensuar". No todos utilizan la misma expresión. Algunos son más vehementes. Pero tal cual dijo uno de los que expresa mayor mesura, "no hay intención de ningún tipo de la oposición de poner piedras en el camino". "No se trata de impedir por impedir", agregó otro.

"Las instituciones que funcionan de manera coordinada lo hacen a partir de un trabajo en conjunto del oficialismo y la oposición", resaltó otro de los opositores, quien considera que la dirigencia muestra signos de estar abierta al diálogo. No todos piensan así. Algunos sostienen que en la dirigencia hay sectores diferentes, unos dispuestos a escuchar y otros que no. "Existe predisposición de la oposición a conversar con las autoridades del club cuantas veces sea necesario", planteó un opositor.

"En estas condiciones, no podemos aprobar el balance", sostuvo una de las fuentes. Pero como se expuso antes, se evalúan otras alternativas para que la vida institucional del club no se altere. Pese a que también existe la chance de la abstención, una opción sería el llamado a un cuarto intermedio en la asamblea, consensuado con la comisión directiva. Esto permitiría verificar la documentación entre las partes, con los contadores de cada agrupación, y terminar aprobando el balance dentro de 15 o 20 días. Esto no implica que vayan a cesar los cuestionamientos hacia la política oficial. Pero en esta cuestión central, que es la asamblea, existe conciencia de que Newell's se juega un partido crucial y nadie quiere dar un mal paso cuyas consecuencias resultarían impredecibles.



El requisito para los socios



La convocatoria a la asamblea ordinaria del miércoles 11 de octubre, para considerar la memoria y balance del período 2016-2017, es para los socios mayores de 21 años, de cualquier categoría social, con una antigüedad de tres años. Los asociados deben tener la cuota al día. El primer llamado de la asamblea será a las 18 y el segundo a las 19.