El aporte rosarino para una apelación exitosa

Siguió bien de cerca, como pocos, todo el trabajo realizado para que se revirtiera la sanción a Lionel Messi. Le tocó dar los primeros pasos cuando la Pulga recibió la sanción, en vísperas del traspaso de la AFA a Claudio Tapia. La abogada rosarina Carolina Cristinziano, integrante de la Comisión Normalizadora que condujo hasta hace poco los destinos del fútbol argentino, acompañó todo este proceso, sugiriendo nada menos a su colega y con quien trabaja desde hace años, el prestigioso español Juan de Dios Crespo, para que lleve adelante la apelación ante la Fifa que tan buen resultado tuvo. Cristinziano mantuvo un contacto periódico con él durante este tiempo, como también lo hizo luego de que se conociera el fallo del Comité de Apelación. Aparte, desde el principio brindó toda la información que necesitaron los abogados de la AFA que acompañaron todo este proceso, Andrés Urich y Ariel Reck.

¿Cuál fue tu participación en la defensa de Messi?

Esto empieza a 48 horas de entregar el mando de la AFA cuando veníamos hablando del traspaso (del mando de la AFA). El mismo día del partido (con Bolivia) quisimos interponer un recurso de reposición. Pero los plazos (de descargo que tuvo la AFA) fueron raros, no sé si hubo muchos antecedentes así. Lo que nos permitía ese recurso de reposición es que Messi jugara y prorrogaba la aplicación de la sanción para después de la apelación, para cuando la misma se hiciera efectiva. Este recurso no pudimos presentarlo por los tiempos y se empezó a trabajar desde ese mismo momento. Propuse a Juan de Dios. Lo conozco desde hace 10 años, siempre trabajamos juntos. Es el abogado que más juicios tiene ganados en el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Convocarlo a Juan de Dios Crespo fue casi como el gol de Diego a los ingleses considerando el resultado de la apelación.

Hoy (por ayer) hablé con él y fue inesperado el resultado. Todos, incluso en la Argentina, esperaban que sean dos fechas de sanción. Nunca imaginamos que iba a quedar sin fecha de suspensión. Cuando lo propuse a Juan de Dios, dije que tenía que ser él porque lo conozco, porque tiene mucho lobby y relación con Gianni Infantino (presidente de la Fifa). Aparte de eso es un hombre capaz. Lo que me contó Juan de Dios es que durante la apelación pudieron desarrollar el caso y explicar mucho. Esto permitió deshacer la actuación de la Comisión Disciplinaria. Los fundamentos de la sanción fueron a partir del artículo 77, el cual determina que la competencia de la Comisión Disciplinaria es sancionar las faltas graves que no se hubiesen advertido por los oficiales del partido. Nosotros contestamos que esa comisión actuó sin jurisdicción, no tenía competencia para intervenir de oficio, porque la conducta del jugador sí fue advertida y comprendida por uno de los oficiales del partido, el brasileño Emerson do Carvalho. Está el video en el que aparecen cara a cara (el juez de línea y Messi), y que se contestan. Además, otra cosa que se estipuló en la apelación es que este árbitro es internacional, constantemente está dirigiendo en partidos sudamericanos y claramente entiende el idioma español. Esos fueron los dos fundamentos más importantes en los que se basó la apelación.

Por lo que comentás, con dos fechas de suspensión quedaban satisfechos.

Veíamos que las dos fechas era el mejor resultado. Si eran tres, aún mejor. Pero que quiten todas, demuestran que los fundamentos de la apelación fueron válidos.

Esta actuación de oficio de la Fifa, con una sanción que ahora se revierte, ¿genera un precedente? ¿es posible que a partir de ahora se actúe de manera más cautelosa?

Seguramente, aunque todavía no tuve tiempo de leer la resolución. Si se tiene en cuenta lo que pasó con Messi, deberá actuar con mayor cuidado.

Si se considera el resultado de la apelación está claro que Argentina fue perjudicada al no contar con Messi ante Bolivia.

Es por eso que tiene más fuerza el recurso de reposición que nosotros queríamos interponer. Hicimos una movida bárbara, pero no llegábamos con el tiempo. Había que ponerse a estudiar, a leer los reglamentos. Era imposible.

¿Por qué Messi no estuvo en la videoconferencia?

No quiso.

¿Su ausencia no pudo haber perjudicado la estrategia?

Siempre hay que respetar la voluntad del jugador. Sé que el papá de Messi estuvo en todo. Quiero dejar bien en claro todo lo que hicieron los abogados, yo estuve en todo tiempo en contacto con Juan de Dios. Las autoridades de AFA también se movieron muy bien. Fue un trabajo en conjunto. En lo que me tocó a mí, me pareció importante para darle una continuidad al trabajo que había empezado informarles de todo, para que no tuvieran que comenzar todo de nuevo. Les brindé toda la información que ellos necesitaban.