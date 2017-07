"El antidóping masivo parece una persecuta"

Marcelo Gallardo, DT de River, manifestó que le parecía una "persecuta" la decisión de la Conmebol de someter a los 18 jugadores del plantel a un control antidóping después del encuentro que le ganaron a Guaraní, en Asunción, por octavos de final de la Libertadores, pero aclaró que si "eso está en el reglamento hay que aceptarlo".

"A propósito de este control antidóping masivo, puede incomodar porque no es algo muy visto, pero está dentro del reglamento y hay que aceptarlo. De todas formas esto parece una persecuta, pero estoy tranquilo y contento con el resultado. Por eso el lugar en el que más cómodos nos sentimos fue adentro de la cancha, ya que salimos a ganar decididamente abstrayéndonos de todo lo que se habló en los últimos días con el tema del dóping y todo eso", destacó.

"También estoy contento porque debutaron muy bien Ignacio Scocco y Javier Pinola, porque son dos jugadores de jerarquía que asimilaron rápidamente lo que necesita el equipo. Después, nos plantamos como corresponde en un terreno de juego que no permitía jugar con fluidez y con viento muy fuerte, pero no salimos a pegar patadas", argumentó.

Por otra parte, Alejandro Chori Domínguez declaró que "me muero de ganas de volver, pero todavía no se dio y no creo que se dé. En esto la decisión del DT es la más importante".