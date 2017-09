El agente de Amoroso denunció que el jugador "hace seis meses que no ve una moneda"

El oficio que el último viernes emitió el juez Fabián Bellizia a la AFA sobre "no innovar" en cuanto a la chance de concederle la libertad de acción a Joel Amoroso hasta que no se resuelva el conflicto entre Newell's y Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) por el atraso salarial con el jugador no tardó en generar repercusiones del lado del delantero, cuyo pase en su totalidad pertenece al club del Parque. El propio representante de Amoroso, Martín Baccega, tuvo una postura muy crítica tanto hacia el magistrado como respecto a los dirigentes de Newell's, quienes a su criterio "no tienen ningún interés en solucionar el conflicto". Y sentenció: "Amoroso no es un esclavo y no tiene que trabajar si no le pagan. Hace siete meses que no ve una moneda".

"El juez dice que es patrimonio del club; si yo tengo algo que me pertenece lo cuido para no perderlo. Ellos evidentemente lo cuidan de otra manera, basureándolo, denigrándolo, humillándolo como trabajador. Es muy incómodo que vayan a cobrar todos tus compañeros y a vos no te paguen", aseveró.

El futbolista había intimado a la institución del Parque por el atraso salarial y como el mismo, según Agremiados, no fue cancelado, el sindicato que nuclea a los jugadores le solicitó a la AFA que le diera la libertad de acción.

"Ya estaba firmado el dictamen del tribunal de disciplina sobre su libertad de acción. Es una vergüenza este fallo del juez, no tiene ningún criterio. El jugador no ve un centavo hace siete meses y encima no lo dejan trabajar", expresó Baccega. Mientras que en Newell's sostienen que el futbolista es jugador leproso y aún están dialogando con Agremiados para verificar cuál es el número final que se le adeuda al delantero para llegar a un convenio de pago, que mañana estiman podría tener una resolución favorable.

Claro que para el representante del jugador la realidad es diametralmente opuesta y ayer por la tarde, en diálogo con Ovación, explicó sus argumentos. La charla con Martín Baccega entregó frases fuertes que ilustran el cuadro de situación.

¿Cómo está la situación de Joel?

Básicamente el tema de Joel está sin solución. Ahora hicieron una medida cautelar de no innovar y nos parece poco criteriosa. Nosotros entendemos que ellos quieren defender el patrimonio del club, pero desde que le pagaron al resto de sus compañeros en adelante no cobró nada. El intimó porque le pagaron a todos menos a él y seguimos en veremos. El plantel hizo una intimación grupal y le abonaron a todos y a él no. Ahora nosotros exigimos para que le paguen, no lo hicieron y buscan una medida judicial cuando se les venció el plazo para pagar. Ni siquiera nos hicieron una propuesta. Así no se cuida el patrimonio del club. Son siete meses de atraso, cuatro hasta junio, más julio, agosto y ahora septiembre. Son siete meses que no ve una moneda.

¿Te sorprendió que un juez plantee una medida cautelar de "no innovar" ante la chance de que se le conceda la libertad de acción a Amoroso cuando hace tantos meses que no cobra?

A él no le pagan y además le impiden trabajar. Es una locura. Cualquier trabajador debe cobrar en tiempo y forma. Como toda persona necesita el salario para organizar su vida y más si el atraso es de siete meses. Si fuera un jugador conflictivo no hubiera jugado el primer partido de la Superliga ante Unión. La realidad es que no es un esclavo y no tiene que trabajar si no le pagan. Nosotros estamos buscando todas las vías para que tenga la chance de trabajar. Necesita hacerlo para vivir y buscar una entidad que le pague lo que le promete.

¿Están al tanto de la chance que Newell's está gestionando para que vaya a Tigre?

No nos dijeron nada. Se confunden los canales de comunicación. Queremos que el jugador cobre. Lo que hizo el juez, que me disculpe, pero si él está ofendido el jugador también lo está. El magistrado debió supervisar la administración de Newell's. Joel nunca faltó a un entrenamiento, nunca tuvo una multa por llegar alcoholizado, ni trasnochado, al contrario, siempre cumplió a rajatabla con sus obligaciones. Y así tiene un derecho adquirido como empleado que es el pago del sueldo. La dirigencia debe resolverle con urgencia el cobro al jugador.

¿Cómo está Amoroso anímicamente?

Está mal, deprimido, la verdad es que no ve un buen horizonte.

¿Hay chance que se sume a Belgrano?

Sí, Belgrano es el único club que nos llamó y de Tigre no tenemos novedades, a pesar de lo que supuestamente avanzaron. Newell's tiene un patrimonio como un jugador, pero no es un patrimonio que vos lo enchufás y lo prendés como vos querés. Ellos no tienen comunicación con nosotros y siguen errando en las formas.

¿Cómo sigue este tema tan dilatado sobre su futuro?

Me habría gustado que Joel hubiese cobrado cuando lo hicieron todos los jugadores de Newell's. Y no estar en esta situación. El quería seguir jugando en Newell's.

¿Que haya quedado relegado en el pago (además de Víctor Figueroa que siguió entrenando) te llamó la atención?

Seguro. Si el juez dice que es patrimonio del club. Si yo tengo algo que me pertenece lo cuido para no perderlo. Ellos evidentemente lo cuidan de otra manera, basureándolo, denigrándolo, humillándolo como trabajador. Es muy incómodo que vayan a cobrar todos tus compañeros y a vos no te paguen.

¿Newell's lo terminó de pagar a Olimpo?

Sí, lo pagó todo. Por eso nos llama la atención la desprolijidad con la que se manejaron con Joel.