"El acto fue válido y lo vamos a defender", dijo el prosecretario leproso

Luego de que IGPJ le informara a Newell's sobre la "invalidez" de la asamblea de memoria y balance, el prosecretario leproso Juan José Concina expresó ayer en diálogo con Ovación la postura de la dirigencia rojinegra. "Declarar la inexistencia es no aceptar que fue un acto institucional, de los socios, más allá del clima en el que se desarrolló por momentos, por lo cual no compartimos esa posición. Sí respetamos la postura de la IGPJ, pero no la compartimos y vamos a reclamar la validez del acto institucional", expresó con claridad el directivo.

En cuanto a los argumentos de la resolución, manifestó: "Entendemos que, como principal cuestión, hay una equívoca interpretación de algunos de los hechos que transformaron el clima de la asamblea, que no le quitaron validez".

Y prosiguió: "Se objetan cuestiones administrativas que no son condicionantes para la realización del acto, como la abstención del auditor. Una cuestión administrativa, que es independiente de la aprobación o no del balance, y cuya valoración es de derecho de los socios participantes en la asamblea".

Además, Concina manifestó que "se mencionan cuestiones de plazos, de búsquedas de cuartos intermedios, de presentación de documentación, que están difusos, y en ningún momento se hace mención al fondo de la cuestión, que integrantes de movimientos políticos de otras agrupaciones, y sus seguidores, buscaron desde el primer momento que la asamblea no tuviera un trámite normal".

Por su parte, sobre cómo queda el funcionamiento institucional del club, Concina dijo: "Estamos preocupados por esta situación, tanto por lo observado por la IGPJ como por la resolución que realizó. Es un momento delicado para la institución, estas cosas no hacen más que profundizar la crisis y sacar a la comisión directiva del foco".

En referencia a los pasos a seguir, el prosecretario adelantó que "todas las cuestiones administrativas devenidas de la resolución del IGPJ están siendo consideradas por los abogados del club. Tanto en los plazos, como las intimaciones, etcétera. Nosotros confiamos en que la asamblea fue un acto institucional válido y lo vamos defender en los ámbitos que correspondan".

Por último Concina expresó que "Newell's necesita que los socios estemos más unidos que nunca para sacarlo adelante. Hay que dejar de interponer intereses personales. Las ambiciones individuales no tienen cabida en este momento. Esta situación no existiría si la asamblea no hubiera sido desestabilizada intencionalmente por un par de referentes de sectores minoritarios de la política interna del club".