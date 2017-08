El 225 o hacerse amonestar ante el Globo

Scocco está al límite de las amarillas y el cuerpo técnico hace algunas semanas hizo cuentas porque lo quiere tener en el clásico. Por eso la idea era que frente a Aldosivi fuera amonestado, pero eso no ocurrió. Ahora tendría que hacerlo frente al Globo y descansar con Independiente para llegar limpio. Aunque existe la chance de pedir el artículo 225 por Milton Valenzuela, citado para la selección Sub 20 que jugará el Mundial en Corea. "No me quiero perder ningún partido, quiero estar en todos, trataré de cuidarme más de la cuenta", deslizó el atacante sobre la situación en la que está.