Economía y el quinto cupo, los problemas que debe resolver la AFA

En ese orden son los temas que preocupan a la nueva organización en la AFA, que hoy define el tema extranjeros

La Superliga ya está en acción y como toda nueva organización lleva su tiempo que funcione como es la idea. Y la clara muestra está en que ayer la reunión inicial tras su presentación oficial se llevó más tiempo del pensado evaluar los problemas económicos de los clubes, en especial el de Newell's (ver página 3), aunque no sólo los rojinegros vienen complicados. A raíz de esto, para hoy acordaron llevar a cabo una reunión en la AFA con la plana mayor de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA), debido a que ya se definió que no se permitirá que los clubes empiecen a jugar si no están al día con sus cuentas.

Huracán, Banfield y los recientes ascendidos Chacarita Juniors y Argentinos Juniors van normalizando sus cuentas con los futbolistas y, en principio, estarán aptos para ubicarse en la grilla de partida, pero el que padece y debe es Newell's.

Para hoy quedó pautada la reunión en la que se definirá si se acepta el quinto cupo de extranjeros. En principio habría coincidencias en que así sea. Sólo restaría definirse si es con cuatro jugadores en cancha y uno en el banco o los cinco actuando a la vez.

A todo esto, para hoy está prevista una conferencia de prensa en un hotel de Recoleta para anunciar el día y hora de cada partido de las primeras 12 fechas del campeonato (hasta fin de año, que en el caso de los clubes rosarinos coincidirá con la disputa del clásico en Arroyito), tal cual se comprometieron a cumplir el titular de la AFA, Claudio Tapia, y el CEO de la Superliga, Marcelo Elizondo.

Y justamente fue Elizondo quien ayer aseguró que "no va a haber ningún problema" con el comienzo del torneo respecto de los reclamos de Agremiados, con cuyo titular, Sergio Marchi, vienen reuniéndose "permanentemente".

"Más que sanciones queremos encontrar soluciones", sostuvo Elizondo, quien contó que la Superliga trabajará con "licencias" que los clubes deberán aprobar antes del inicio de cada campeonato, pero recién a partir de 2018.

"Vamos a trabajar en lo que se llaman licencias. Al principio del torneo el club deberá aprobarla, y en ellas habrá varios puntos, entre ellos el financiero-presupuestario, para ver en qué se gasta".

Asimismo, advirtió que quien se retrase en el pago de los sueldos durante el campeonato que comenzará en diez días no podrá incorporar en el mercado de pases de diciembre.

Con una visión optimista del futuro del fútbol argentino, Elizondo dijo que ve "dirigentes con ganas de cambiar porque el fútbol argentino ha tocado el piso y tenemos mucho para crecer. Los problemas existen, son grandes, pero tienen solución", precisó.