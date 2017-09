Duro golpe: el Kun Agüero se fracturó una costilla en un choque

Madrugada en Amsterdam. Las informaciones llegan en cuentagotas. Los medios period铆sticos de esa ciudad holandesa no est谩n activos a esa hora. Lo poco que se supo hasta el cierre de esta edici贸n es que Sergio Ag眉ero sufri贸 un duro accidente automovil铆stico y que la sac贸 barata. Hasta anoche al menos s贸lo hab铆a sufrido una fractura de costilla que le demandar铆a dos meses de recuperaci贸n. Lo seguro es que esa lesi贸n es lo suficientemente importante como para dejarlo, de m铆nima, fuera de los dos partidos de eliminatorias, del jueves pr贸ximo ante Per煤 en La Bombonera y cinco d铆as despu茅s en Quito ante Ecuador. Jorge Sampaoli deber谩 buscar una alternativa porque el Kun aparec铆a hoy con fuerza al menos como primer suplente.

Despu茅s del partido por la 2陋 fecha de la Champions League en que Manchester City venci贸 Shakhtar en casa y donde Ag眉ero err贸 un penal que lo priv贸 de quedar como m谩ximo artillero en la historia de su club, el Kun viaj贸 en su d铆a libre a Amsterdam para ver el recital de uno de sus grupos preferidos de reguet贸n, el colombiano Maluma. Hacia all铆 se dirigi贸 en avi贸n desde Inglaterra, disfrut贸 una de sus m煤sicas preferidas y cuando iba desde el hotel hacia el aeropuerto para encarar el retorno, el coche de alquiler en el que viajaba se sali贸 del camino e impact贸 contra una columna.

Seg煤n las primeras versiones, Ag眉ero se puso el cintur贸n de seguridad en el asiento trasero porque el conductor del taxi iba a una velocidad excesiva por las calles de la ciudad. El Kun incluso le habr铆a pedido que baje la velocidad y el resultado fue que el chofer perdi贸 el control en una curva y choc贸 contra un poste de alumbrado p煤blico, en un momento en que casi no circulaban autom贸viles.

Por el impacto el jugador argentino se fractur贸 una costilla, fue trasladado a un sanatorio de Amsterdam y al cierre de esta edici贸n le realizaban estudios para determinar si hab铆a alguna lesi贸n mayor.

La prueba de que el impacto result贸 importante fue que se activaron los dos airbag delanteros. En tanto, las primeras versiones hablaban de que el chofer habr铆a sufrido heridas m谩s graves.

Ag眉ero fue convocado por Sampoli para los empates ante Uruguay y Venezuela, aunque no ingres贸 en ninguno de los dos partidos. Sin embargo, en vistas de que Paulo Dybala no congeni贸 con Lionel Messi en el ataque argentino, y que hasta el mismo cordob茅s reconociera que le costaba jugar al lado del mejor jugador del mundo, la posibilidad de que el Kun fuera tenido en cuenta para la titularidad empezaba a cobrar fuerza.

Adem谩s, Ag眉ero la ven铆a rompiendo en el City m谩s all谩 de ese penal errado, convirtiendo goles en todos los partidos. Por eso el Zurdo lo ten铆a en consideraci贸n, pero el accidente sufrido en Holanda abort贸 todos los planes.

Ahora el t茅cnico casildense deber谩 buscar un reemplazante para el Kun y habr谩 que ver si el elegido puede ser Gonzalo Higua铆n, alguien que viene cargado con una onda negativa en la selecci贸n y en momentos en que el t茅cnico trabaj贸 en este receso de eliminatorias m谩s en la parte mental de los jugadores m谩s que en la futbol铆stica, parece improbable que el Pipita pueda ser citado de nuevo.

De todas maneras, muchas alternativas no tiene e incluso habr谩 que ver si Dar铆o Benedetto est谩 a pleno luego del partido ante Central por Copa Argentina, ya que aunque ayer se mostr贸 bien de la fatiga sufrida (ver p谩gina 10), la prueba final ser谩 el domingo ante Chacarita. Por eso, la chance de Higua铆n, que entr贸 y convirti贸 en el triunfo de Juventus del mi茅rcoles por la Champions League, cobra m谩s intensidad. Por supuesto, todo pasa a segundo plano y lo importante es la salud de Ag眉ero.

Investigan la reventa de entradasLa venta de entradas para Argentina-Per煤 gener贸 una enorme pol茅mica, como muchas veces sucedi贸 en distintos partidos de f煤tbol. Aunque nunca se hizo nada. Pero ahora la Justicia avanza en la investigaci贸n para identificar a los responsables por el delito de reventa para el juego del pr贸ximo jueves 5 de octubre, en la Bombonera. Los sitios dedicados a la compra y venta ya brindaron informaci贸n sobre los usuarios que crearon las publicaciones para que se los empiece a investigar. 驴Se llegar谩 a algo?