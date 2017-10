Duras amenazas en el predio y denuncia policial

"Aquí, adentro del predio de Bella Vista, mandamos nosotros", fueron las palabras de los individuos que ingresaron al predio de Bella Vista, portando armas, al tiempo que comenzaron a golpear y robar al plantel del club Olympia después de enfrentar a Leones por el torneo Mariano Reyna de la Asociación Rosarina de Fútbol. Dos jugadores fueron hospitalizado y hay denuncia sobre los graves hechos que se produjeron en las instalaciones de Newell's.

Otra vez la violencia se hizo presente en el fútbol local. Todo sucedió después de las 17.40 cuando finalizó el encuentro entre Leones y la Escuela de Fútbol Olympia. Un grupo 20 personas fueron en busca de los jugadores de Olympia para golpear y robar todas las pertenencias, según relataron las distintas voces consultadas por Ovación.

Mateo Provenzano, titular de la entidad de la zona norte, ratificó la información contando lo sucedido por los relatos de los entrenadores y allegados que pasaron por el difícil momento. "Entre Olympia y Leones no hubo ningún problema", aclaró Provenzano en el inicio de la charla.

Y prosiguió: "A un jugador lo fueron a buscar del vestuario y lo sacaron con un revolver fuera del recinto y ahí le comenzaron a pegar sin piedad ante la miradas de todos los presentes. Esa situación fue observada por los árbitros que estuvieron en el partido. Fueron momentos muy feo que pasaron todas las familias. En ese descontrol, los maleantes a punta de pistolas robaron celulares, camisetas y los carné del plantel".

El presidente y allegados relataron que los individuos llegaron una hora ante de finalizar el encuentro e ingresaron de prepo a las instalaciones con autos y motos portando los colores de Newell's.

"No sabemos cuál fue el problema. No tenemos inconvenientes con nadie y en nuestra entidad no está permitido ingresar con camisetas de Central y Newell's. Pero todavía no salgo del asombro de lo que vivió el plantel de Olympia. Estos individuos estaban la mayoría armados. A raíz de lo sucedido, recibí el llamado del presidente Mario Giammaría y se puso a trabajar sobre el tema", concluyó.