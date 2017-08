Duendes A tuvo una tarde de goles y liderazgo como visitante ante Old Resian

Si hay un momento ideal para sacar a relucir jerarquía, las instancias de recta final tranquilamente podrían serlo. Por si acaso, Duendes A lo hizo ayer de nuevo. En otra muy alta producción en lo que va del torneo, propiciándole un indiscutible 4 a 0 a Old Resian como visitante y el condimento especial de subirse nuevamente en solitario a la punta del campeonato. El Fantasmita llegó al inicio de esta fecha 17ª como escolta, pero ayer aprovechó la victoria por 3 a 2 de Plaza sobre Jockey A, que mandaba, y se quedó arriba en solitario. El verdiblanco pasó a ser escolta aunque comparte el lugar con Provincial, que también goleó en su visita a San Nicolás por 6 a 1 a Regatas. Fue un sábado verdinegro. Sin objeciones. Redondito para las conducidas por José Luis Oro. Por donde se lo mire.

Si bien Duendes A tardó en abrir el marcador, inclinó la balanza para su lado desde el inicio mismo del partido. Apoyado en esa estructura colectiva que tanto resultado le está dando y aprovechando el peso de sus individualidades salió a "comerse" al Tricolor. Con Eugenia Gutiérrez hecha un Pac-Man entre las líneas de fondo y el medio, impuso las condiciones. Y desde ahí, la experimentada defensora manejó todo, junto a la capitana María Araujo. Ni hablar de la entrega inmensa que ofrece siempre Agustina Bouza más allá de sus goles, bajando a buscar la bocha hasta su propia área si es necesario, una y otra vez.

Así parado Duendes A ya era una preocupación. Ni hablar cuando las piezas se empezaron a mover. En contrasentido, el Tricolor no contó ayer por ejemplo con Valentina Bisconti, habitué peligro de la delantera y debió relegar del medio a Agustina Fornari, para lanzarla más adelante. Y pagó, en cierto sentido, un nivel colectivo bajo. Salvo por alguna arremetida guapa de Camila Miranda, Old Resian no pudo llevar preocupación sobre su rival , ni siquiera con las cuatro oportunidades de corto que tuvo, apenas una, al final, se fue cerca.

Se dijo. Tardó Duendes A en abrir el marcador pese a que para los 29', cuando lo hizo, ya había acumulado méritos suficientes como para ir ganando. Tras desperdiciar tres fijos y concretar yerros increíbles, apareció el primer grito del partido. La jugada derivó del córner corto y cuándo no Agustina Bouza la limpió cerca de la base para el ingreso de sus compañeras por izquierda. Fue Sol López la que la mandó al fondo del arco. Cinco minutos después la misma goleadora fue la que le puso el moño a una estupenda jugada individual de Ariana Silva, quien hizo su show personal por el lateral izquierdo en ambos tiempos. Si esto fuese fútbol habría que decir que "la morocha la descosió". Si hasta se la llevó haciendo jueguito, al mejor estilo holandés Lidelij Welten.

Con marcada diferencia fueron al descanso y en el reinicio de las acciones fue un poco más Old Resian. Camila Miranda se animó contra la arquera pero definió al cuerpo, demasiado sencillo para una Nina Gattarello demasiado segura. Ya sobre el final iba a ser Ornella Granitto quien hiciera suspirar a la parcialidad local, con una bocha que se fue apenas por arriba del arco, en una jugada de córner corto.

Todo lo demás fue absolutamente de la visita. De hecho, Denise Wasinski podría haber convertido un gol hermoso, si no hubiese sido porque el árbitro pitó antes la falta contra ella y le dio el penal que sorpresivamente tiró afuera Sol López. Pero Wasinski era otra de las intratables de la tarde, ganó siempre las espaldas de sus defensoras y llevó peligro hasta la chicharra del final. Le volvieron a cometer infracción (esta vez muy discutida y le marcaron otro penal a Duendes A que Bouza cambió por gol a los 63'. Dos minutos después, la Colo Giuliana Di Terlizi también tuvo el suyo. La hizo toda María Araujo por el medio, la decoró Di Terlizi y fue la tarde perfecta del Fantasmita. Old Resian resistió como pudo, pero fue muy poco y el marcador, abultado, pudo incluso ser peor para el local que también viene cumpliendo con un gran torneo pero que tuvo un sábado para el olvido.

El triunfo vino con plus

Por su goleada y por el triunfo del campeón vigente Plaza sobre Jockey A por 3 a 2, el único líder ahora es Duendes A. En Nahuel Atlético se impuso al hasta ayer líder con goles de Delfina Soljan, Sharon Seaton y Daniela Astegiano. Para la visita anotaron Soledad Valle y Jimena Iglesias.

Provincial, escolta con Jockey A, se impuso a Regatas 6 a 1 por las anotaciones de Julieta Acosta (3), Sofía Villarroya (2) y Fernanda Montoya.

Además: GER A 1 a 1 con Universitario (Catalina Donoso; Luciana Cerrutti); Jockey B 1 a 1 con GER B (Rosario Miranda; Gina Boasso) y Duendes B 0 a 0 con Bancario.

Lo que está claro: Duendes A, Jockey A y Provincial, fueron y son, los dueños del ritmo.