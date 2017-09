Duendes A ahora es el escolta

En el clásico de Las Delicias, Duendes A le ganó a Universitario por 1 a 0 y se acomodó como escolta en la tabla. Plaza, que no tuvo piedad de Bancario, se garantizó ya el 4º lugar para los play offs: goleó 14 a 0 a su rival de turno, que ayer quedó descendido a la segunda categoría. Además GER A goleó a Duendes B por 6 a 0 y GER B, como visitante, se impuso a Regatas San Nicolás por 2 a 1. Old Resian y Jockey B habían adelantado su encuentro, que terminó 1 a 1. GER B también sabe que será el último pasajero en play offs. El resto definirá posiciones para esa instancia en la última fecha, el sábado. Ya es un hecho que Duendes B y Regatas irán a la promoción. En la pelea por el título habrá Superfinal para definir al campeón del año si Provincial no se queda con los play offs tras haber sido 1º en la general. Sino, la definición será con el ganador de los mismos.